Что нельзя делать на даче с 1 марта: новые правила и старые штрафы
Юрист Кубасова: дачникам станет проще изменить ВРИ участка с 1 марта
С началом календарной весны в России вступят в силу масштабные поправки в земельное законодательство. Изменения затронут многих владельцев загородных участков: речь идет о фундаментальных правилах, определяющих, что именно и где вы имеете право строить. Подробности — в материале 360.ru.
Вид разрешенного использования как главное условие
С 1 марта 2026 года вступит в силу Федеральный закон № 295-ФЗ, который вносит точечные, но крайне важные коррективы в Земельный кодекс. Главное новшество — законодательное закрепление жесткой привязки построек к виду разрешенного использования участка.
Что это значит на практике?
Раньше разночтения между регионами иногда позволяли трактовать назначение земли гибко. Теперь ВРИ — четко прописанная законная деятельность, которую собственник может вести на своей земле. Будет введен единый федеральный классификатор, и вид использования участка должен строго соответствовать градостроительным планам.
Для арендаторов государственных и муниципальных участков правила ужесточатся, отметил в беседе с агентством «Прайм» юрист Филипп Терехин. Самовольно поменять профиль земли станет практически невозможно.
Для собственников — упрощение, но с нюансом
Для добросовестных владельцев процесс станет более прозрачным и унифицированным по всей стране. Как пояснила в беседе с 360.ru юрист Наталья Кубасова, процедура смены ВРИ во многих случаях перейдет в уведомительный порядок.
Что это значит для дачников: станет проще изменить вид разрешенного использования, в некоторых случаях достаточно уведомительного порядка без длительных согласований и дополнительных разрешений.
По словам эксперта, этот нормативный акт упростит жизнь собственникам, которые хотят легализовать дом, сменить назначение участка или привести документы в порядок.
Но у медали есть и обратная сторона: контроль усилится. Если по документам участок предназначен для садоводства, а по факту на нем работает автомойка или магазин, это станет основанием не только для штрафа, но и для судебных исков.
За что штрафуют уже сейчас
Пока новые нормы вступают в силу, старые штрафы никуда не делись. Росреестр и местные администрации продолжают рейды по выявлению нарушений. Самые «дорогие» статьи касаются именно нецелевого использования земли. Штрафы приведены в статье 8.8 КоАП РФ.
Если кадастровая стоимость определена:
- для граждан — от 0,5 до 1% кадастровой стоимости, но не менее 10 тысяч рублей;
- для должностных лиц — от 1 до 1,5% кадастровой стоимости, но не менее 20 тысяч рублей;
- для юридических лиц — от 1,5 до 2% кадастровой стоимости, но не менее 100 тысяч рублей.
Если кадастровая стоимость не определена:
- для граждан — от 10 до 20 тысяч рублей;
- для должностных лиц — от 20 до 50 тысяч рублей;
- для юридических лиц — от 100 до 200 тысяч рублей.
Как дачникам подготовиться к 1 марта
Юристы советуют не ждать визита инспекторов, а проявить инициативу самостоятельно.
Алгоритм действий для дачника
- Проверьте документы. Закажите выписку из ЕГРН и посмотрите, какой именно ВРИ указан у вашего участка.
- Сверьтесь с реальностью. Соответствует ли дом, баня или гараж тому, что написано в документах? Если вы живете в доме круглый год, а земля числится как садовая, возможно, пора задуматься о смене ВРИ, если это допускается регламентом.
- Уточните планы. С 1 марта сделать это будет проще в уведомительном порядке. Легализовать постройки и привести цели использования земли в порядок выгоднее сейчас, чем потом платить штрафы и тратиться на суды.