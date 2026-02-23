Что нельзя делать на даче с 1 марта: новые правила и старые штрафы

Юрист Кубасова: дачникам станет проще изменить ВРИ участка с 1 марта

Фото: РИА «Новости»

С началом календарной весны в России вступят в силу масштабные поправки в земельное законодательство. Изменения затронут многих владельцев загородных участков: речь идет о фундаментальных правилах, определяющих, что именно и где вы имеете право строить. Подробности — в материале 360.ru.

Вид разрешенного использования как главное условие

С 1 марта 2026 года вступит в силу Федеральный закон № 295-ФЗ, который вносит точечные, но крайне важные коррективы в Земельный кодекс. Главное новшество — законодательное закрепление жесткой привязки построек к виду разрешенного использования участка.

Что это значит на практике?

Раньше разночтения между регионами иногда позволяли трактовать назначение земли гибко. Теперь ВРИ — четко прописанная законная деятельность, которую собственник может вести на своей земле. Будет введен единый федеральный классификатор, и вид использования участка должен строго соответствовать градостроительным планам.

Для арендаторов государственных и муниципальных участков правила ужесточатся, отметил в беседе с агентством «Прайм» юрист Филипп Терехин. Самовольно поменять профиль земли станет практически невозможно.

Фото: РИА «Новости»

Для собственников — упрощение, но с нюансом

Для добросовестных владельцев процесс станет более прозрачным и унифицированным по всей стране. Как пояснила в беседе с 360.ru юрист Наталья Кубасова, процедура смены ВРИ во многих случаях перейдет в уведомительный порядок.

Что это значит для дачников: станет проще изменить вид разрешенного использования, в некоторых случаях достаточно уведомительного порядка без длительных согласований и дополнительных разрешений.

По словам эксперта, этот нормативный акт упростит жизнь собственникам, которые хотят легализовать дом, сменить назначение участка или привести документы в порядок.

Но у медали есть и обратная сторона: контроль усилится. Если по документам участок предназначен для садоводства, а по факту на нем работает автомойка или магазин, это станет основанием не только для штрафа, но и для судебных исков.

Фото: РИА «Новости»

За что штрафуют уже сейчас

Пока новые нормы вступают в силу, старые штрафы никуда не делись. Росреестр и местные администрации продолжают рейды по выявлению нарушений. Самые «дорогие» статьи касаются именно нецелевого использования земли. Штрафы приведены в статье 8.8 КоАП РФ.

Если кадастровая стоимость определена:

Если кадастровая стоимость не определена:

Как дачникам подготовиться к 1 марта

Юристы советуют не ждать визита инспекторов, а проявить инициативу самостоятельно.

Алгоритм действий для дачника

