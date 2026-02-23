Что нельзя делать на даче с 1 марта: новые правила и старые штрафы

С началом календарной весны в России вступят в силу масштабные поправки в земельное законодательство. Изменения затронут многих владельцев загородных участков: речь идет о фундаментальных правилах, определяющих, что именно и где вы имеете право строить. Подробности — в материале 360.ru.

Вид разрешенного использования как главное условие

С 1 марта 2026 года вступит в силу Федеральный закон № 295-ФЗ, который вносит точечные, но крайне важные коррективы в Земельный кодекс. Главное новшество — законодательное закрепление жесткой привязки построек к виду разрешенного использования участка.

Что это значит на практике?

Раньше разночтения между регионами иногда позволяли трактовать назначение земли гибко. Теперь ВРИ — четко прописанная законная деятельность, которую собственник может вести на своей земле. Будет введен единый федеральный классификатор, и вид использования участка должен строго соответствовать градостроительным планам.

Для арендаторов государственных и муниципальных участков правила ужесточатся, отметил в беседе с агентством «Прайм» юрист Филипп Терехин. Самовольно поменять профиль земли станет практически невозможно.