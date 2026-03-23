23 марта 2026 00:36 Время глубокого покаяния. Что важно знать о пятой неделе Великого поста

Пятая неделя (седмица) Великого поста, которая начнется 23 марта, символизирует глубокое духовное преображение и сопровождается покаянными молитвами. Кому посвящена пятая седмица, что можно и нельзя делать в этот период — в материале 360.ru.

От грешницы до святой

В пятую седмицу Поста верующие вспоминают житие преподобной Марии Египетской. Она жила в Александрии в V–VI веках, в 12 лет ушла из дома и долго была блудницей. Однажды Мария захотела присоединиться к паломникам, направлявшимся в Иерусалим, однако в храм Гроба Господня войти не смогла. Какая-то сила не позволяла ей войти. Осознав свою греховность, Мария раскаялась и принялась молиться. Лишь после этого она вошла в храм. С того дня началось ее духовное преображение. Мария Египетская не просто стала вести праведный образ жизни — она провела 47 лет одна в иорданской пустыне, где постилась и молилась. В результате ей удалось получить прощение, приблизиться к Богу и из грешницы превратиться в святую. По легенде, пройдя путь очищения, Мария могла ходить по воде, как Иисус Христос, и воспаряла над землей во время молитвы. История ее жизни символизирует внутренний переворот, глубокое покаяние. Она напоминает о том, что встать на путь истинный можно всегда, если вы на самом деле готовы к серьезной работе над собой.

Иконы изображают Марию Египетскую в изношенной одежде, с непокрытой головой. Этой святой молятся об укреплении веры, избавлении от мирских страстей, просят ее благословить на целомудрие и верность. Вечером в среду, 25 марта, верующим предстоит покаянное богослужение «Мариино стояние». В храмах оно длится не менее трех часов (в монастырях — даже больше), и большую часть службы принято слушать стоя, вспоминая свои ошибки и грехи и молясь об их искуплении.

О чем еще вспоминают в пятую седмицу Поста

Помимо жития Марии Египетской, в храмах в этот день полностью прочтут Великий покаянный канон Андрея Критского — православного богослова, который считается изобретателем формы канона и автором около 70 канонов. Молитвенное произведение содержит размышления о человеческой греховности и милосердии Господа. По преданию, после сильного землетрясения в 790 году в Константинополе верующие решили, что бедствие послано им за грехи, и монахини вышли на площадь, чтобы прочитать Великий канон. С тех пор он ассоциируется с глубоким покаянием, особенно во время бедствий. Канон содержит повторяющееся обращение к Богу: «Господи! Прежде даже до конца не погибну, спаси мя».

В субботу, 28 марта, верующие вознесут Похвалу Пресвятой Богородице. Этот день тоже связан с историей Константинополя — праздник Похвалы установили в честь избавления города от регулярных вражеских нашествий в период с 626 по 741 год. В храмах читают акафист — торжественную молитву благодарности Богородице за заступничество. Верующие могут попросить святой образ о поддержке в трудностях и защите. В конце недели, 29 марта, постящиеся вновь будут чтить память Марии Египетской.

Что можно и нельзя делать в пятую неделю Великого поста

Можно и нужно посещать храм и молиться об избавлении от грехов и внутреннем преображении. Стоит проводить больше времени с семьей. А вот публичных мероприятий, особенно развлекательных, лучше избегать. Кроме того, как и в другие дни Великого поста, верующим нельзя выпивать, курить, злословить, ссориться, поддаваться зависти. Что касается ограничений в еде, по-прежнему нельзя есть пищу животного происхождения. Рекомендуется придерживаться простого, строгого рациона.

Что можно есть в пятую седмицу?

По монастырскому уставу, в понедельник, 23 марта, можно есть хлеб, сухофрукты, орехи, свежие овощи и фрукты и запивать водой или чаем. Разогревать еду не стоит, как и добавлять в нее масло. Во вторник рекомендуется горячая пища, но снова без масла: каша на воде, овощи в вареном или тушеном виде, супы, чай. В среду стоит придерживаться такого же рациона, как и в понедельник, можно добавить в меню немного меда. В четверг можно приготовить горячую еду — кашу, овощные блюда, супы — и даже добавить в нее масло. Разрешен хлеб. В пятницу постящимся предлагается вернуться к сухоядению (блюдам без термической обработки). Рекомендуется есть только сырые овощи и фрукты, хлеб и орехи и пить воду. В субботу и воскресенье разрешены постные блюда с растительным маслом. Правила строго соблюдаются в монастырях, а для мирян могут смягчаться по благословению духовника. Строго поститься не стоит, если не позволяет здоровье. Ограничения в еде не распространяются на детей, стариков, беременных и кормящих и на тех, кто выполняет тяжелую физическую работу.