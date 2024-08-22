Сегодня 18:51 Компьютеры, смартфоны, одежда. Что подорожает в России осенью 2024 года Экономист Корнеев: Китай поставляет России свои товары через третьи страны 0 0 0 Фото: Lu Hanxin/Xinhua / Global Look Press Общество

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Стоимость товаров из КНР вырастет, тревожно сообщили аналитики. В особенности это коснется одежды и техники. По мнению экспертов, во всем виновато сокращение китайского импорта и санкции со стороны Евросоюза и США. В чем же истинная причина повышения цен на эти категории товаров, на сколько они подорожают и когда, выяснил 360.ru.

Почему Китай сокращает поставки товаров в Россию В конце июня Евросоюз ввел очередной пакет санкций, который включал в себя полный запрет российской Системы передачи финансовых сообщений (СПФС) — аналога SWIFT. Это означает, что отечественные банки вынудили пользоваться более дорогими схемами проведения платежей из-за рубежа. Скорее всего, кредитно-финансовые организации, которые еще способны проводить российские платежи без СПФС, поднимут цены на свои услуги на 1-3%, сообщил портал «Рамблер. Финансы». Кроме того, нельзя отрицать, что импорт из Китая стал дороже. Эксперты видят в этом причину предстоящего скачка цен осенью, подорожание особенно коснется техники и одежды.

Фото: Wang Hainan/XinHua / Global Look Press

Невозможность оплатить товары, будучи в России, сильно влияет на объем поставок из КНР, рассказала 360.ru бизнес-эксперт по работе с Китаем Анастасия Холкина. «Старые каналы оплаты не работают. Из-за невозможности оплаты большинство китайских поставщиков все меньше отгружают товаров в Россию. Многие из них отгружают на условиях отсрочки платежа», — отметила Холкина. Однако не все согласны с этим. Экономист и доктор бизнес-администрирования Валерий Корнеев заверил в разговоре с 360.ru, что Китай не сокращает поставки в Россию. По его мнению, КНР перераспределяет потоки своих товаров через другие страны. Вполне возможно, что они поступают к нам через предприятия в Индонезии, Филиппинах, Вьетнаме и других государствах. «На цены в некоторой степени влияют ограничения, которые накладывает американский Минфин на китайские банки, где происходит взаиморасчет между Китаем и Россией. Штаты прикладывают титанические усилия, чтобы отлавливать локальные и региональные банки, осуществляющие трансграничные переводы. Они давят на Народный банк Китая, чтобы он ограничивал все переводы из России с использованием юаня», — уточнил эксперт.

Фото: Народный банк Китая. Cfoto/Keystone Press Agency / Global Look Press

В Вашингтоне понимают, что укрепление сотрудничества Пекина и Москвы в любой сфере приведет к интеграции двух экономик и усилению каждой из них по отношению к американской. Это США очень не нравится, констатировал экономист. «Китай пытается лавировать, формально реагирует на требования американцев. Именно поэтому поток товаров в Россию начинают переправлять через третьи страны. Получается, в цифрах Китай снизил товарооборот, а на деле он остался прежним», — подчеркнул Корнеев. Продавцы всегда стараются обосновать повышение цен. Для них Китай стал хорошим предлогом: якобы тот сокращает платежи и поставки в Россию. Безусловно, цены вырастут, но не из-за китайской стороны, уверен специалист.

Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

К чему приведет сокращение импорта из Китая «Если мы говорим о сокращении импорта из КНР, в частности косметики, продовольственных товаров, которыми пользуется российское население, по рыночным правилам спроса и предложения при повышенном спросе и сокращении объема товаров их цена будет расти», — объяснила Холкина. Существует два варианта развития событий. Первый — в России будет развиваться собственное производство. Необходимы значительные инвестиции, и это вопрос не одного дня. Второй — продавцы начнут искать другие пути оплаты. Для этого придется приезжать в Китай, договариваться с поставщиками. То, как будут выстраиваться эти отношения, сыграет важную роль, добавила бизнес-эксперт.

Фото: IMAGO/Richard B. Levine / Global Look Press

Какие товары подорожают, когда и на сколько «Я думаю, будет фронтальный рост цен: например, плюс 10% к нынешним ценам в следующие четыре месяца. Это вполне соответствует уровню инфляции. Продавцы обычно действуют с опережением», — предположил Корнеев. С ним согласилась бизнес-эксперт Анастасия Холкина. «Формирование цен на технику и одежду совпадет с предстоящим сезоном. Осенью население всегда больше покупает эти категории товаров, ведь впереди предновогодний период. Люди закупаются различными товарами, в том числе из Китая, заранее. Это сыграет свою роль», — отметила собеседница 360.ru.

Фото: Cfoto/Keystone Press Agency / Global Look Press

К концу года подорожает техника, в особенности компьютеры и смартфоны. Цены на них взлетят на 15-20%, сообщил «Рамблер.Финансы». Осенью подорожает одежда, так что в новом сезоне можно будет наблюдать прирост отечественных брендов. Вырастет стоимость того, что не производят в России, уточнил в разговоре с 360.ru общественный деятель Владимир Михайлов. Из Китая везут оргтехнику и одежду — они и будут расти в цене, подытожил эксперт.