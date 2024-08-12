Китайские банки начали отказываться от работы с компаниями из России

Китайские региональные банки прекратили прием платежей из России из-за западных санкций. Об этом сообщили представители российского бизнеса в интервью «Известиям» .

С мая 2024 года мелкие банки Китая начали активно использоваться российскими компаниями, так как считалось, что они менее уязвимы к западным санкциям. Но с 20 июля один из таких банков уведомил о приостановке расчет с Россией, рассказала генеральный директор компании Atvira Екатерина Кизикевич.

Генеральный директор АО «Первая Группа» Алексей Порошин отметил, что все чаще даже небольшие китайские банки отказываются принимать платежи из России.

По словам коммерческого директора компании «Импая Рус» Алексея Разумовского, в настоящее время более 98 процентов китайских банков отклоняют прямые транзакции с РФ.

Финансист Алексей Тараповский из Anderida Financial Group заявил о необходимости пересмотреть ситуацию с расчетами между Китаем и Россией. По его мнению, можно было бы договориться проводить платежи через дружественные страны БРИКС.