Российский бизнес столкнулся с новой проблемой при попытке оплатить импорт из Китая
«Ведомости»: китайские банки стали возвращать платежи за уже поставленные товары
Некоторые китайские банки стали возвращать платежи за товары, которые контрагенты уже поставили российским импортерам. Об этом «Ведомостям» рассказали бизнесмены, столкнувшиеся с этой проблемой.
Один из собеседников издания получил обратно деньги за уже полученный товар спустя три месяца. Другой столько же времени ждал, пока пройдет транзакция, и так и не дождался. Третьего о невозможности получить платеж уведомил китайский партнер.
Об этой проблеме было известно и раньше. Несколько дней назад «Известия» сообщили, что многие китайские региональные банки перестали принимать платежи из России, опасаясь санкций.
А в июне российская дочерняя структура Bank of China приостановила операции с российскими банками, оказавшимися под санкциями США.