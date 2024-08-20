Российский бизнес столкнулся с новой проблемой при попытке оплатить импорт из Китая

Некоторые китайские банки стали возвращать платежи за товары, которые контрагенты уже поставили российским импортерам. Об этом «Ведомостям» рассказали бизнесмены, столкнувшиеся с этой проблемой.

Один из собеседников издания получил обратно деньги за уже полученный товар спустя три месяца. Другой столько же времени ждал, пока пройдет транзакция, и так и не дождался. Третьего о невозможности получить платеж уведомил китайский партнер.

Об этой проблеме было известно и раньше. Несколько дней назад «Известия» сообщили, что многие китайские региональные банки перестали принимать платежи из России, опасаясь санкций.

А в июне российская дочерняя структура Bank of China приостановила операции с российскими банками, оказавшимися под санкциями США.