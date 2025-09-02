Юрист Крохин рассказал, что дачники могут спасти земельные участки от изъятия на этапе суда

С 1 сентября 2025 года в России начнут действовать новые правила, позволяющие изъять участки у дачников при несоответствии определенным критериям. Постановление правительства России № 826 устанавливает признаки неиспользования земельных участков, которые могут привести к лишению собственности. Спасти участок от изъятия можно на этапе суда, рассказал юрист, председатель Союза жилищных организаций Москвы Константин Крохин в беседе с ОТР .

Согласно Федеральному закону №307-ФЗ, на освоение участков отводится три года. В случае игнорирования просьб и предупреждений, владельцам грозят штрафы и даже изъятие участка.

«В рамках судебного производства будут исследоваться обстоятельства, в частности, почему собственник не исполнил уведомление, по каким причинам», — пояснил эксперт.

Контроль за исполнением постановления возложен на Росреестр, Россельхознадзор и местные власти. Они будут следить за целевым использованием участков и соблюдением закона.