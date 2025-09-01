Юрист Хаминский напомнил о запрете на коммерческое использование садового участка

Новые законодательные нормы для владельцев садовых и огородных участков окажут влияние на повседневную жизнь дачников, рассказал в беседе с Life.ru юрист Александр Хаминский.

По словам эксперта, закон вводит ограничения на коммерческое использование садовой земли и порядок продажи излишков урожая.

«Основным целевым назначением использования данных видов участков является именно отдых граждан, а уже факультативно — выращивание сельскохозяйственных культур для собственных нужд», - отметил специалист.

Юрист добавил, что новый закон запрещает использовать дачные участки для хостелов, складов, мастерских или автомоек. За нарушение этого правила дачникам грозит штраф от 10 тысяч рублей.