Такси, квоты для инвалидов и кредиты. Что изменится в России с 1 сентября 2024 года

Новые законы вступят в силу с 1 сентября 2024 года

Belkin Alexey/news.ru
Фото: Belkin Alexey/news.ru/Global Look Press

С приходом осени в России вступят в силу законы, которые коснутся работы, образования, сферы услуг и многого другого. Как изменится жизнь россиян с 1 сентября 2024 года — в материале 360.ru.

Квоты для инвалидов

С начала осени регионы обязали работодателей предоставить квоты для трудоустройства людей с ограниченными возможностями. Правилу подчинятся предприятия со штатом свыше 35 человек.

В таких компаниях начнут работать 2-4% инвалидов от общей численности персонала. Раньше предоставление квот для людей с ОВЗ требовали от предприятий со штатом более 100 сотрудников.

Регионы могут менять размер квоты каждые три месяца. Кроме того, ее размер может отличаться в зависимости от рода деятельности, сферы, расположения предприятия. При трудоустройстве на работу инвалида первой группы организации засчитают заполнение двух рабочих мест.

Petrov Sergey/news.ru
Фото: Petrov Sergey/news.ru/Global Look Press

Компанию могут освободить от предоставления рабочих мест по квоте, если она обанкротилась или сократила штат до хотя бы 34 человек.

Помимо этого, 30-дневный оплачиваемый отпуск для инвалидов закрепили в Трудовом кодексе. Ранее это фиксировали только в федеральном законе.

Инвалиды в транспорте

С сентября запретят высаживать из общественного транспорта инвалидов первой группы и детей-инвалидов, если они не оплатили проезд или не смогли подтвердить право на бесплатную поездку.

За нарушение закона водителю придется заплатить штраф пять тысяч рублей. Должностному лицу, например руководителю автопарка, тоже выпишут штраф в размере 30 тысяч.

Правило коснется трамваев, автобусов и троллейбусов.

Maksim Konstantinov
Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Кредиты по-новому

С сентября банкам запретят выдавать потребительские кредиты и ипотеки с плавающей ставкой. Более того, минимальный размер кредита не должен превышать среднемесячную зарплату по Росстату, умноженную на тысячу. Сейчас это 74 миллиона рублей.

Исключениями будут кредиты и ипотеки на сумму 15-74 миллиона рублей на срок менее 20 лет. Процентную ставку могут увеличить только на одну треть, но не более чем на 4%.

Maksim Konstantinov
Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

«В случае увеличения переменной ставки срок возврата кредита может быть продлен по требованию заемщика не более чем на одну четверть от изначального, но не более чем на четыре года», — уточнили в Центробанке.

Также Банк России повысит надбавки к коэффициентам риска по потребкредитам из-за большой закредитованности россиян. Это означает, что взять кредит станет труднее.

Залоговые квартиры

С 11 сентября владельцы квартир с просроченными платежами по ипотеке смогут самостоятельно продать свое жилье. Для этого нужно уведомить кредитно-финансовую организацию письменно.

Ранее объект выставляли на торги без участия заемщика. Начать процесс продажи квартиры можно, если банк еще не подал в суд.

Банк может разрешить заемщику самостоятельно продать недвижимость или отказать в этом. На решение предоставят 10 календарных дней. В случае положительного ответа у владельца квартиры будет четыре месяца на продажу. Срок могут продлить, если банк не против.

Фото: РИА «Новости»

Новые предметы в школах

В новом учебном году детям предстоит освоить программы по семьеведению и «Основам безопасности и защиты Родины».

Семьеведение будут преподавать ученикам с пятого по девятый класс. Уроки проведут в формате внеурочных занятий. Предполагается, что это будет разговор между взрослыми и детьми в доверительной форме.

Подростки узнают о выборе будущего супруга или супруги, роли мужчины и женщины в семье, льготах и господдержке, на которые могут претендовать семьи, в том числе многодетные, а также о правах и обязанностях родителей и детей.

Фото: РИА «Новости»

«Основы безопасности и защиты Родины» заменят привычные ОБЖ. Помимо безопасности жизнедеятельности, дети узнают, как себя вести в экстренных ситуациях, например, во время сигнала «Внимание всем». Школьников научать пользоваться средствами защиты и познакомят с положениями общевоинских уставов.

Кроме того, в школы вернут труды. Ученикам 1-9-х классов дадут возможность научиться основам кулинарии, кройки и шитья, столярного дела, а в некоторых регионах — животноводству, растениеводству и даже устройству беспилотников.

Подробнее о нововведениях в школах с 1 сентября 2024 года можно прочитать по ссылке.

Petrov Sergey/news.ru
Фото: Petrov Sergey/news.ru/Global Look Press

Сверхурочные работы

Теперь сверхурочные работы начнут оплачивать исходя из полной зарплаты с различными премиями и надбавками. Работодателей обяжут учитывать квалификацию, степени и районные коэффициенты. За первые два часа заплатят минимум в полуторном размере, далее — минимум в двойном.

Ранее при расчете оплаты за дополнительную работу учитывали только оклад.

Фото: Unsplash

Страховки для таксистов

С осени таксистов обяжут страховать ответственность перед пассажирами и перевозчиками. В случае ЧП пассажир может получить страховую сумму в размере двух миллионов рублей.

Для страхования водители должны иметь разрешение на работу в сфере перевозок. Им следует застраховать свою ответственность за 60 суток. Отсчет пойдет с 1 сентября 2024 года.

Если этого не сделать, то разрешение на работу в такси могут приостановить, а через месяц — аннулировать.

В чем сложность с исполнением нововведения и какие есть тонкости, читайте в материале 360.ru.

Maksim Konstantinov
Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Зарплаты преподавателей в вузах станут больше

С нового учебного года зарплату преподавателям некоторых высших учебных заведений поднимут. На первом этапе правило коснется 178 специальностей в трех областях образования: естественно-научной, инженерной и медицинской.

Зарплату повысят сотрудникам 50 вузов — участников федерального проекта «Передовые инженерные школы». Их список можно посмотреть по ссылке.

Фото: РИА «Новости»

Другие законы, которые начнут действовать в сентябре 2024 года

  • С 1 сентября в разных регионах вырастут штрафы за проезд по платным дорогам без оплаты. Например, в Москве нарушителям вместо 1,5 тысячи рублей придется заплатить три, в Санкт-Петербурге — 10 тысяч вместо пяти тысяч. За этим следят камеры фото- и видеофиксации, которые будут выписывать штрафы автоматически.
  • Сами камеры начнут устанавливать на дорогах по новым правилам. Решение об их монтаже примут владельцы дорог или власти региона.
Ute Grabowsky/Photothek Media Lab
Фото: Ute Grabowsky/Photothek Media Lab/Global Look Press
  • С 1 сентября гостиницам разрешат применять нулевую ставку НДС по некоторым услугам. Среди них — тренажерный зал, парковка с охраной, конференц-зал, интернет и спа.
  • Изменятся требования к работе с ЕГАИС. Правило коснется производителей алкоголя и табачной продукции.
  • С сентября 2024 года любой, оказавшийся рядом с пострадавшим, сможет при оказании первой помощи использовать автоматические дефибриляторы.

Такси, квоты для инвалидов и кредиты. Что изменится в России с 1 сентября 2024 года

Belkin Alexey/news.ru

О короткой памяти и эхе войны

Советские моряки

Овсянка, сэр? Кто лишил британцев любимых лакомств

Соболев и осатаневшие: послесловие к главному трансферу лета

Глупая травля и нелепая война. Зачем немецкие власти накинулись на АдГ

Max Ludwig

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте