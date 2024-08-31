Такси, квоты для инвалидов и кредиты. Что изменится в России с 1 сентября 2024 года

С начала осени регионы обязали работодателей предоставить квоты для трудоустройства людей с ограниченными возможностями. Правилу подчинятся предприятия со штатом свыше 35 человек.

В таких компаниях начнут работать 2-4% инвалидов от общей численности персонала. Раньше предоставление квот для людей с ОВЗ требовали от предприятий со штатом более 100 сотрудников.

Регионы могут менять размер квоты каждые три месяца. Кроме того, ее размер может отличаться в зависимости от рода деятельности, сферы, расположения предприятия. При трудоустройстве на работу инвалида первой группы организации засчитают заполнение двух рабочих мест.