Такси, квоты для инвалидов и кредиты. Что изменится в России с 1 сентября 2024 года
Новые законы вступят в силу с 1 сентября 2024 года
С приходом осени в России вступят в силу законы, которые коснутся работы, образования, сферы услуг и многого другого. Как изменится жизнь россиян с 1 сентября 2024 года — в материале 360.ru.
Квоты для инвалидов
С начала осени регионы обязали работодателей предоставить квоты для трудоустройства людей с ограниченными возможностями. Правилу подчинятся предприятия со штатом свыше 35 человек.
В таких компаниях начнут работать 2-4% инвалидов от общей численности персонала. Раньше предоставление квот для людей с ОВЗ требовали от предприятий со штатом более 100 сотрудников.
Регионы могут менять размер квоты каждые три месяца. Кроме того, ее размер может отличаться в зависимости от рода деятельности, сферы, расположения предприятия. При трудоустройстве на работу инвалида первой группы организации засчитают заполнение двух рабочих мест.
Компанию могут освободить от предоставления рабочих мест по квоте, если она обанкротилась или сократила штат до хотя бы 34 человек.
Помимо этого, 30-дневный оплачиваемый отпуск для инвалидов закрепили в Трудовом кодексе. Ранее это фиксировали только в федеральном законе.
Инвалиды в транспорте
С сентября запретят высаживать из общественного транспорта инвалидов первой группы и детей-инвалидов, если они не оплатили проезд или не смогли подтвердить право на бесплатную поездку.
За нарушение закона водителю придется заплатить штраф пять тысяч рублей. Должностному лицу, например руководителю автопарка, тоже выпишут штраф в размере 30 тысяч.
Правило коснется трамваев, автобусов и троллейбусов.
Кредиты по-новому
С сентября банкам запретят выдавать потребительские кредиты и ипотеки с плавающей ставкой. Более того, минимальный размер кредита не должен превышать среднемесячную зарплату по Росстату, умноженную на тысячу. Сейчас это 74 миллиона рублей.
Исключениями будут кредиты и ипотеки на сумму 15-74 миллиона рублей на срок менее 20 лет. Процентную ставку могут увеличить только на одну треть, но не более чем на 4%.
«В случае увеличения переменной ставки срок возврата кредита может быть продлен по требованию заемщика не более чем на одну четверть от изначального, но не более чем на четыре года», — уточнили в Центробанке.
Также Банк России повысит надбавки к коэффициентам риска по потребкредитам из-за большой закредитованности россиян. Это означает, что взять кредит станет труднее.
Залоговые квартиры
С 11 сентября владельцы квартир с просроченными платежами по ипотеке смогут самостоятельно продать свое жилье. Для этого нужно уведомить кредитно-финансовую организацию письменно.
Ранее объект выставляли на торги без участия заемщика. Начать процесс продажи квартиры можно, если банк еще не подал в суд.
Банк может разрешить заемщику самостоятельно продать недвижимость или отказать в этом. На решение предоставят 10 календарных дней. В случае положительного ответа у владельца квартиры будет четыре месяца на продажу. Срок могут продлить, если банк не против.
Новые предметы в школах
В новом учебном году детям предстоит освоить программы по семьеведению и «Основам безопасности и защиты Родины».
Семьеведение будут преподавать ученикам с пятого по девятый класс. Уроки проведут в формате внеурочных занятий. Предполагается, что это будет разговор между взрослыми и детьми в доверительной форме.
Подростки узнают о выборе будущего супруга или супруги, роли мужчины и женщины в семье, льготах и господдержке, на которые могут претендовать семьи, в том числе многодетные, а также о правах и обязанностях родителей и детей.
«Основы безопасности и защиты Родины» заменят привычные ОБЖ. Помимо безопасности жизнедеятельности, дети узнают, как себя вести в экстренных ситуациях, например, во время сигнала «Внимание всем». Школьников научать пользоваться средствами защиты и познакомят с положениями общевоинских уставов.
Кроме того, в школы вернут труды. Ученикам 1-9-х классов дадут возможность научиться основам кулинарии, кройки и шитья, столярного дела, а в некоторых регионах — животноводству, растениеводству и даже устройству беспилотников.
Подробнее о нововведениях в школах с 1 сентября 2024 года можно прочитать по ссылке.
Сверхурочные работы
Теперь сверхурочные работы начнут оплачивать исходя из полной зарплаты с различными премиями и надбавками. Работодателей обяжут учитывать квалификацию, степени и районные коэффициенты. За первые два часа заплатят минимум в полуторном размере, далее — минимум в двойном.
Ранее при расчете оплаты за дополнительную работу учитывали только оклад.
Страховки для таксистов
С осени таксистов обяжут страховать ответственность перед пассажирами и перевозчиками. В случае ЧП пассажир может получить страховую сумму в размере двух миллионов рублей.
Для страхования водители должны иметь разрешение на работу в сфере перевозок. Им следует застраховать свою ответственность за 60 суток. Отсчет пойдет с 1 сентября 2024 года.
Если этого не сделать, то разрешение на работу в такси могут приостановить, а через месяц — аннулировать.
В чем сложность с исполнением нововведения и какие есть тонкости, читайте в материале 360.ru.
Зарплаты преподавателей в вузах станут больше
С нового учебного года зарплату преподавателям некоторых высших учебных заведений поднимут. На первом этапе правило коснется 178 специальностей в трех областях образования: естественно-научной, инженерной и медицинской.
Зарплату повысят сотрудникам 50 вузов — участников федерального проекта «Передовые инженерные школы». Их список можно посмотреть по ссылке.
Другие законы, которые начнут действовать в сентябре 2024 года
- С 1 сентября в разных регионах вырастут штрафы за проезд по платным дорогам без оплаты. Например, в Москве нарушителям вместо 1,5 тысячи рублей придется заплатить три, в Санкт-Петербурге — 10 тысяч вместо пяти тысяч. За этим следят камеры фото- и видеофиксации, которые будут выписывать штрафы автоматически.
- Сами камеры начнут устанавливать на дорогах по новым правилам. Решение об их монтаже примут владельцы дорог или власти региона.
- С 1 сентября гостиницам разрешат применять нулевую ставку НДС по некоторым услугам. Среди них — тренажерный зал, парковка с охраной, конференц-зал, интернет и спа.
- Изменятся требования к работе с ЕГАИС. Правило коснется производителей алкоголя и табачной продукции.
- С сентября 2024 года любой, оказавшийся рядом с пострадавшим, сможет при оказании первой помощи использовать автоматические дефибриляторы.