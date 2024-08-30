Сегодня 18:13 Идея хорошая, реализация хромает. Каким будет семьеведение в российских школах Учитель Казаков: непонятно, кто будет вести семьеведение в школах 0 0 0 Фото: Petrov Sergey/news.ru / Global Look Press Образование

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С 1 сентября 2024 года в школьной программе появится новый предмет — семьеведение. Его начнут преподавать ученикам пятых-девятых классов. Что это за курс, будут ли ставить оценки, зачем он нужен и что говорят на эту тему эксперты, выяснил 360.ru.

Что за новый предмет семьеведение Семьеведение — новый школьный предмет, который расскажет подросткам о семье, месте и роли каждого ее члена, важности этого социального института в современном обществе. Согласно рабочей программе, цель курса — формирование у молодежи «просемейных установок брачности, многодетности и целомудрия». Дети узнают о семейных и духовно-нравственных ценностях, уважении к старшим, приобретут опыт выстраивания отношений с другими людьми. Предполагается, что программу для учащихся 5-7-х и 8-9-х классов разделят.

Семья — основа любого государства. Ведущими функциями семьи являются рождение и воспитание детей, передача духовно-нравственного, социального и культурного опыта новому поколению. <…> Важность обращения школы к семейной проблематике обусловлена прежде всего тем, что семья является одним из важнейших социальных институтов, формирующих в человеке основы его гражданской идентичности. Вместе с тем ценность семьи в сознании молодых людей зачастую девальвируется под воздействием негативного влияния элементов деструктивной идеологии. Из рабочей программы курса «Семьеведение»

Семьеведение: что в программе Курс состоит из пяти разделов. Подробная ориентировочная программа доступна по ссылке. Курсивом прописали те темы, о которых можно говорить с учениками 8-9-х классов. Школам разрешили самостоятельно составить учебную программу на основе «методического ориентира» от Минпросвещения России. «Предложенные элементы содержания и виды деятельности обучающихся должны быть конкретизированы с учетом возрастных особенностей и запросов обучающихся», — говорится в программе.

Фото: РИА «Новости»

«Человек, семья, общество» В этом блоке детям расскажут, как и для чего создают семьи, об особенностях брачно-семейных отношений, роли мужчины, женщины и детей в семье. Изучат эмоциональное взаимопонимание родителей и детей, семью как среду становления личности и ее интеллектуального развития. Важно объяснить, что семья должна создавать для ребенка чувство безопасности и ощущение счастья. На курсе школьники узнают, насколько семья важна для сохранения и развития общества.

Фото: Freepik

«Мои родственники — похожие и разные» В этом разделе дети составят генеалогическое дерево, изучат свою родословную. Узнают о важности семейных традиций и их разнообразии. Ученикам расскажут о роли в семье родителей, братьев и сестер, важности поддержания отношений с бабушками и дедушками и уважения по отношению к ним. Кроме того, в курсе говорят о близких и дальних родственниках и способах поддержания отношений с ними. «О семейном уюте и не только» Дети изучат понятие дома как места защищенности, уюта и эмоциональной теплоты, узнают подробности ведения хозяйства, семейного бюджета. В рамках блока детям расскажут о семейном быте, обустройстве дома, необходимости поддержания чистоты и порядка в жилище.

Фото: Freepik

«Важнее всего — погода в доме» Школьникам помогут понять, как создать благоприятную атмосферу в семье, избегать конфликтов и решать их. Расскажут, на чем держится крепкая семья и что помогает ее членам объединяться. Также на уроках поговорят о важности здорового образа жизни в семье и способах преодоления вредных привычек. «Современная семья и право» В заключительном блоке учащиеся узнают о порядке регистрации брака, мерах поддержки семей с детьми, материнском капитале и ипотеке для молодых семей. Они познакомятся с правами и обязанностями родителей и детей, опекунством и построением отношений с детьми, взятыми под опеку.

Фото: Freepik

Будут ли уроки с оценками по семьеведению Занятия будут проходить в формате факультатива, то есть во внеурочное время или как часть курса «Разговоров о важном». Контрольных, оценок или ЕГЭ по этому предмету не предусмотрено. Обучение предполагает формат беседы детей и взрослых. Сколько часов в неделю отведено на семьеведение Курс длится 34 академических часа. На первый блок отвели четыре часа, на второй — восемь, на третий — шесть, на четвертый — 10, а на заключительный — шесть часов.

Фото: РИА «Новости»

Зачем семьеведение в школе: мнение эксперта Детский психолог Дарья Дугенцова рассказала 360.ru, что обучать детей в средней школе основам семьи — нормально. «По моей практике ребята начинают заводить романтические отношения примерно с 12 лет, иногда раньше. Хорошо, что в таком раннем возрасте им будут закладывать информацию о семье в том виде, в котором в нашем государстве принято, то есть без пропаганды ЛГБТ* и подобных вещей», — подчеркнула эксперт. Введение семьеведения в школах делается как противовес негативному влиянию интернета, согласился общественный деятель Владимир Михайлов. «Молодежь сегодня не хочет строить семьи. Я считаю, что этот предмет необходим», — отметил Михайлов. По его мнению, детям нужно прививать семейные ценности с раннего возраста. Их мозг как пластилин: что слепишь, то и получится.

Фото: РИА «Новости»

Однако есть и те, кто критически отнесся к новому курсу, поскольку неясно, как этот предмет впишется в образовательный процесс. «Школы перегружены дополнительными факультативами, „Разговорами о важном“, конкурсами и акциями», — заявил член Совета межрегионального профсоюза работников образования «Учитель», учитель истории и обществознания Дмитрий Казаков. Сами дети, по словам собеседника 360.ru, тоже перегружены. Как ребенок будет относиться к дисциплине, если его поставят шестым или седьмым уроком в пятницу или субботу? Трудно представить, куда его еще можно вписать, констатировал педагог.

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Кто будет преподавать семьеведение в школе Детского психолога Дугенцову обеспокоило отсутствие преподавателей по этому предмету. «Как это будут преподавать, какие учебники будут использовать и каким образом преподносить информацию? Может быть такое, что предмет будет вести учительница с негативным опытом в сфере брака, например с обидой на мужчин. Вполне возможно, что она начнет транслировать неправильную модель функционирования семьи детям», — пояснила она.

Фото: РИА «Новости»

Новый предмет следует преподавать социальным педагогам или детским психологам, уточнила психолог. Учителя-предметники просто не готовы к курсу, они будут преподавать свое видение и понимание семьи, собственные семейные ценности.

Нововведение недоработано, потому что кадров фактически нет. Идея хорошая, но реализация хромает. Дарья Дугенцова детский психолог

В школах огромная нехватка кадров, подтвердил Казаков. «Кого поставят преподавать новый предмет? Сложно представить. Скорее всего, это будет учитель с небольшой нагрузкой. Непонятно, кто это может хорошо вести, откуда у учителей-предметников возьмутся для этого компетенции. Видимо, все будет только на бумаге», — подытожил преподаватель.

О других изменениях, которые введут в школах с 1 сентября 2024 года, читайте в материале 360.ru.

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