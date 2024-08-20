Сегодня 19:31 Снова транспорт для избранных? Что будет с рынком такси после 1 сентября Автоэксперт Амосов: в РФ только у пятой части водителей такси есть разрешения 0 0 0 Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press Эксклюзив

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В сентябре вступят в силу новые требования к таксистам в России: они не смогут работать без специального разрешения и страховки ответственности перевозчика. Ожидать ли дефицита водителей, кто из них уйдет в серую зону и повлияют ли новые правила на цены, выяснил 360.ru.

Какие требования вводят для такси с сентября 2024 года Согласно федеральному закону «Об организации перевозок пассажиров и багажа легковым такси в Российской Федерации», с 1 сентября 2024 года водителей обяжут: Перекрасить автомобиль в определенные цвета. Их устанавливает каждый регион. Например, в Москве это белый цвет с желтой полосой;

Установить оранжевый фонарь на крышу машину:

Иметь в салоне карточку водителя и тарифы на поездки;

Иметь путевой листок с отметками о ежедневном медицинском и техническом осмотрах;

Иметь водительское удостоверение, СТС, полис ОСАГО с отметкой «такси», полис ОСГОП (обязательное страхование гражданской ответственности перевозчика), разрешение перевозчика. Документы должны быть оригинальными — в физическом или электронном виде. Сканы бумажных оригиналов не подойдут, допускаются печатные копии электронных версий;

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Полис ОСГОП — обязательное страхование гражданской ответственности перевозчика за причиненный вред жизни, здоровью и имуществу пассажиров. Проще говоря, это страхование ответственности перевозчика. С сентября у водителей будет ровно 60 дней на его получение, для этого необходимо предъявить разрешение на работу.

Интересно Если у водителя не окажется полиса, его деятельность принудительно приостановят на 30 дней. Если за это время он не оформит документ, разрешение на работу вовсе аннулируется. Если у водителя не окажется полиса, его деятельность принудительно приостановят на 30 дней. Если за это время он не оформит документ, разрешение на работу вовсе аннулируется.

Союз пользователей цифровых платформ «Цифровой мир» направил письмо премьер-министру Михаилу Мишустину, чтобы перенести вступление новых правил в силу, сообщили «Известия». Организация опасается дефицита таксистов осенью, поскольку 75% из них не получили разрешение в соответствии с новыми требованиями.

Почему новые требования к таксистам необходимы «Такси, как бы ни казалось на первый взгляд, довольно затратный вид бизнеса, особенно в последние годы, когда подорожали машины, их техобслуживание. Чтобы это стало выгодно, таксисты вынуждены работать чуть ли не круглые сутки», — рассказал 360.ru автоюрист и адвокат общественного движения автомобилистов «Свобода выбора» Сергей Радько.

Фото: Konstantin Kokoshkin / Global Look Press

При кажущейся простоте работы она все же требует определенных знаний и навыков, заметил автоэксперт Константин Лигачев. «Большинство водителей такси пришли в профессию ради заработка, а не для окультуривания этой области. В сфере работают в основном неславянские лица, которые не знают русский язык и город, а это основной навык таксиста. Нормальный водитель знает, где и какая улица расположена, как построить кратчайший маршрут без пробок», — заявил он в разговоре с 360.ru. Навигатор может выдать ошибку, из-за чего водители нарушают ПДД, например поворачивают через две сплошные.

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

«Когда таксист подъехал, уже включил свой счетчик, а ты его не видишь, пытаешься дозвониться и на русском языке узнать, где он находится, то его ответ „я стою, куда мне навигатор указал“ клиента не устроит. А такие ситуации нередки», — пояснил Лигачев. По его мнению, именно по этой причине процент водителей без разрешений на работу в такси столь высок.

Будущее за бомбилами? Вероятно, и показатель в 75% не предел. По словам главы общественного движения «Форум такси» Олега Амосова, этот процент посчитали по данным из открытых источников. «Мы насчитываем 2,5 миллиона постоянных таксистов по всей стране без учета водителей, для которых это временная работа или подработка. Общее число таксистов переваливает за четыре миллиона. Разрешения получили лишь 436 тысяч. То есть это менее чем одна пятая всех таксистов», — сообщил Амосов. Работа в такси налажена лишь в Москве и ближнем Подмосковье, подчеркнул собеседник 360.ru: в этих двух регионах водители оформили 186 тысяч разрешений. Для сравнения, в допандемийном 2019 году по всей стране выдали всего 120 тысяч таких документов.

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Рост числа таксистов компания «Яндекс» объясняет спросом — год от года количество заказов увеличивается на 25%. Между тем число выданных в России разрешений на работу в такси снизилось на 30 тысяч за год. Это говорит о том, что некоторые водители увидели новости о новых требованиях и ушли в серую зону, уверен эксперт. «Представим: с завтрашнего дня „Яндекс“ перестает отдавать заказы всем бомбилам и нелегалам. В этом случае менее 15% таксистов останутся на линии. Остальные останутся на рынке, но будут выполнять заказы из серой зоны», — предположил Амосов. Почему именно московские таксисты массово легализуются? Дело в том, что в столице для водителей большие преференции: например, есть выделенные полосы и спецстоянки, внедряют дополнительные меры поддержки бизнеса.

Фото: Andrey Arkusha, Андрей Аркуша / Global Look Press

«Непонятно, как регионы построят большие цифровые центры, куда будут отправлять данные обо всех заказах, пассажирах, водителях, их разрешениях. Пока не ясно, кто там будет контролировать выполнение закона. В Москве это огромные вычислительные центры и тысячи сотрудников Московской административной дорожной инспекции. В регионах подобного нет. В условной Ивановской области сидят три человека в Ростехнадзоре, которые не имеют права на выездные проверки в сфере такси. Каким образом они будут проверять водителей? Никаким», — уверен Амосов. Надеяться, что с 1 сентября все резко заработает, глупо, убежден представитель сообщества. В Москве этим занимались на протяжении нескольких лет. С задачей справятся, если у исполнительной власти будут финансовые и трудовые ресурсы. «Еще один вопрос: как заставить водителя застраховать ответственность перевозчика, даже если он не легализовался? Этим не будут заниматься агрегаторы, которые на перевозке людей зарабатывают миллионы, а может быть, миллиарды. Не для того они выстраивали сложную систему», — подчеркнул Амосов.

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Что будет с ценами на такси осенью-2024 Из-за дефицита таксистов, получивших разрешения, может возникнуть повышенный спрос на их услуги. Следовательно, это повлечет рост цен на поездки, допустил Константин Лигачев. С ним согласился юрист Сергей Радько. «Дополнительные расходы в виде обязательного страхования ответственности перевозчика, конечно, лягут на плечи водителей. Скорее всего, увеличатся цены на такси», — отметил автоэксперт. Амосов, однако, не ожидает, что именно новые требования к таксистам ударят по кошельку пассажиров. «Цены вырастут сами по себе. На это есть причины. Во-первых, бурный рост заказов, во-вторых, подорожание автомобилей, техобслуживания, бензина. Мы прогнозируем, что до конца года поездки на такси увеличатся в цене на 15-30%», — уточнил Амосов.

Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

Что говорят агрегаторы В «Яндекс Такси» заверили, что у них все под контролем. «С 1 сентября у таксистов будет 60 дней для того, чтобы купить полис ОСГОП и уведомить об этом госорганы. Поэтому резкого оттока водителей мы не ожидаем», — заявили представители компании в комментарии РИА «Новости». Агрегатор также планирует приобретать краткосрочные полисы страхования ответственности перевозчика. Они будут действовать только в дни выхода водителя на линию.