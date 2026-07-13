Бракосочетание на современный лад. Как меняются свадебные традиции
Культуролог Алексеев: бросание зерна на свадьбе раньше имело другое значение
Россияне стали чаще просить осыпать себя крупой на свадьбе. Эту традицию стали связывать с финансовым благополучием. Однако, оказывается, ее изначальный смысл был совсем другим. О том, как меняются свадебные ритуалы, — в материале 360.ru.
Финансовое положение определяет будущее брака?
Осыпание жениха и невесты крупой на выходе из загса или церкви — одна из самых популярных сейчас свадебных традиций, сообщили «Газете.ru» в платежном сервисе «Апельсин». Кроме того, многие молодожены берут с собой наличные, опускают монету в ботинок жениха или в свои бокалы с шампанским. Влюбленные верят, что эти ритуалы помогут им сохранить финансовое благополучие в браке.
По результатам опросов ВЦИОМ, 50% россиян считают, что достаток в паре укрепляет отношения, а финансовые трудности — главная причина разводов. Денежные проблемы разлучают людей даже чаще, чем измены и недопонимания.
Поэтому неудивительно, что для пар, вступающих в брак, так важна тема будущего финансового положения семьи.
Это приводит к размыванию смысла некоторых старорусских традиций. Теряя исходный контекст, они обрастают новыми смыслами.
«В старину на свадьбе зерно сыпали не ради денег, а чтобы пожелать молодым плодородия и крепкой семьи. Сегодня связь с деревенским бытом почти исчезла, и зерно в сознании многих перестало быть знаком плодородия — его нередко воспринимают как „денежный дождь“», — пояснил 360.ru культуролог Дмитрий Алексеев.
Современное прочтение
Во времена, когда бросание пшеницы и ржи под ноги новобрачным символизировало достаток в хозяйстве, урожай для крестьян был напрямую связан с выживанием. Ритуал описывается в книге этнографа Ивана Снегирева «Русские простонародные праздники и суеверные обряды».
За денежную удачу отвечали другие ритуалы. Кстати, монетку в ботинок жениху прятали уже тогда. А еще монеты могли закладывать в углы избы.
Старые обряды все чаще трактуют в современном ключе — будто горсть крупы должна буквально «притянуть капитал». Получается забавный парадокс: обряд, который веками служил пожеланием здоровых детей и крепкого рода, сегодня порой видят как способ «заманить» достаток — почти как магическую инструкцию к банковскому счету.
Дмитрий Алексеев
социолог, культуролог
Бросание крупы, монеток и конфет были особенно распространены на свадьбах в 1990-е годы. Однако, по мнению ведущей семейных мероприятий Гузели Абайдуллиной, в последнее время эти старомодные практики все-таки уходят в прошлое — из эстетических и практических соображений: «дождь из крупы» выглядит не слишком красиво и требует последующей уборки.
«Максимум, что делают на современных свадьбах, это кидают лепестки роз, когда молодожены выходят после церемонии. Это более элегантная альтернатива, которая создает прекрасные визуальные эффекты для фото и видео, сохраняя атмосферу праздника и радости», — рассказала собеседница 360.ru.
Абайдуллина подтвердила, что некоторые свадебные традиции — например, отрезание молодоженами первого куска свадебного торта, гадание на первенца — сохраняются и переосмысляются на современный лад. Ивент-специалисты и ведущие свадеб активно используют их, но в более легком формате, чем раньше.
Традиции превращаются в увлекательные интерактивы, которые гармонично вписываются в общую динамику праздника. Вместо исчезновения мы наблюдаем эволюцию свадебных традиций: они становятся более гибкими, личными и развлекательными, сохраняя при этом свою суть и значимость для молодоженов и их гостей.
Гузель Абайдуллина
ведущая семейных мероприятий
Нередко на современных свадьбах в розыгрышах и других интерактивных мероприятиях используются и денежные купюры, но опять же в игровом ключе.
Новые ритуалы
Некоторые традиции заменяются более актуальными и стильными.
К примеру, вместо росписей в гостевой книге приглашенные оставляют аудиопожелания на диктофоне, а на смену выкупу невесты приходит традиция «Первый взгляд». Утром перед церемонией жених и невеста, уже в праздничных нарядах, встречаются наедине и выражают друг другу чувства по поводу предстоящего события, а к гостям выходят, когда эмоции уже улеглись.
Популярность набирает ритуал «Капсула финансового времени»: молодожены пишут друг другу письма, описывая свои финансовые мечты и цели на ближайшие пять, 10 или 15 лет. Эти письма вместе с символической суммой денег запечатываются в красивую шкатулку, которую они откроют в назначенную дату.
Еще один интересный новый ритуал — посадка в доме «денежного дерева» (толстянки) или любого другого растения, которое ассоциируется с изобилием и ростом. Не обязательно сажать его в день свадьбы — можно сделать это в один из первых дней брака. Считается, что, помимо толстянки, хорошей энергетикой обладают герань, базилик, драцена Сандера. Некоторые пары запечатлевают момент посадки для семейного альбома.
Возможно, новые интересные свадебные традиции тоже укоренятся на долгие годы, а со временем их также переосмыслят в духе времени.