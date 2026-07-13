Сегодня 00:01 Бракосочетание на современный лад. Как меняются свадебные традиции Культуролог Алексеев: бросание зерна на свадьбе раньше имело другое значение Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press / www.globallookpress.com Эксклюзив

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Россияне стали чаще просить осыпать себя крупой на свадьбе. Эту традицию стали связывать с финансовым благополучием. Однако, оказывается, ее изначальный смысл был совсем другим. О том, как меняются свадебные ритуалы, — в материале 360.ru.

Финансовое положение определяет будущее брака?

Осыпание жениха и невесты крупой на выходе из загса или церкви — одна из самых популярных сейчас свадебных традиций, сообщили «Газете.ru» в платежном сервисе «Апельсин». Кроме того, многие молодожены берут с собой наличные, опускают монету в ботинок жениха или в свои бокалы с шампанским. Влюбленные верят, что эти ритуалы помогут им сохранить финансовое благополучие в браке. По результатам опросов ВЦИОМ, 50% россиян считают, что достаток в паре укрепляет отношения, а финансовые трудности — главная причина разводов. Денежные проблемы разлучают людей даже чаще, чем измены и недопонимания.

Фото: Oleg Spiridonov/Business Online / www.globallookpress.com

Поэтому неудивительно, что для пар, вступающих в брак, так важна тема будущего финансового положения семьи. Это приводит к размыванию смысла некоторых старорусских традиций. Теряя исходный контекст, они обрастают новыми смыслами. «В старину на свадьбе зерно сыпали не ради денег, а чтобы пожелать молодым плодородия и крепкой семьи. Сегодня связь с деревенским бытом почти исчезла, и зерно в сознании многих перестало быть знаком плодородия — его нередко воспринимают как „денежный дождь“», — пояснил 360.ru культуролог Дмитрий Алексеев.

Современное прочтение

Во времена, когда бросание пшеницы и ржи под ноги новобрачным символизировало достаток в хозяйстве, урожай для крестьян был напрямую связан с выживанием. Ритуал описывается в книге этнографа Ивана Снегирева «Русские простонародные праздники и суеверные обряды».

Фото: Roman Denisov/Global Look Press / www.globallookpress.com

За денежную удачу отвечали другие ритуалы. Кстати, монетку в ботинок жениху прятали уже тогда. А еще монеты могли закладывать в углы избы.

Старые обряды все чаще трактуют в современном ключе — будто горсть крупы должна буквально «притянуть капитал». Получается забавный парадокс: обряд, который веками служил пожеланием здоровых детей и крепкого рода, сегодня порой видят как способ «заманить» достаток — почти как магическую инструкцию к банковскому счету. Дмитрий Алексеев социолог, культуролог

Бросание крупы, монеток и конфет были особенно распространены на свадьбах в 1990-е годы. Однако, по мнению ведущей семейных мероприятий Гузели Абайдуллиной, в последнее время эти старомодные практики все-таки уходят в прошлое — из эстетических и практических соображений: «дождь из крупы» выглядит не слишком красиво и требует последующей уборки. «Максимум, что делают на современных свадьбах, это кидают лепестки роз, когда молодожены выходят после церемонии. Это более элегантная альтернатива, которая создает прекрасные визуальные эффекты для фото и видео, сохраняя атмосферу праздника и радости», — рассказала собеседница 360.ru.

Фото: Belkin Alexey/news.ru / www.globallookpress.com

Абайдуллина подтвердила, что некоторые свадебные традиции — например, отрезание молодоженами первого куска свадебного торта, гадание на первенца — сохраняются и переосмысляются на современный лад. Ивент-специалисты и ведущие свадеб активно используют их, но в более легком формате, чем раньше.

Традиции превращаются в увлекательные интерактивы, которые гармонично вписываются в общую динамику праздника. Вместо исчезновения мы наблюдаем эволюцию свадебных традиций: они становятся более гибкими, личными и развлекательными, сохраняя при этом свою суть и значимость для молодоженов и их гостей. Гузель Абайдуллина ведущая семейных мероприятий

Нередко на современных свадьбах в розыгрышах и других интерактивных мероприятиях используются и денежные купюры, но опять же в игровом ключе.

Новые ритуалы

Некоторые традиции заменяются более актуальными и стильными. К примеру, вместо росписей в гостевой книге приглашенные оставляют аудиопожелания на диктофоне, а на смену выкупу невесты приходит традиция «Первый взгляд». Утром перед церемонией жених и невеста, уже в праздничных нарядах, встречаются наедине и выражают друг другу чувства по поводу предстоящего события, а к гостям выходят, когда эмоции уже улеглись.

Фото: Belkin Alexey/news.ru / www.globallookpress.com