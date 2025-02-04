Брачный обман и мнимые подарки. Главное о новых схемах мошенников в 2025 году

Мошенники продолжают придумывать все более изощренные способы обмана россиян. В новом году аферисты стали предлагать мнимые подарки, рассылать вирусные «приглашения на свадьбу» и атаковать от имени маркетплейсов. Подробности — в материале 360.ru.

Фишинговые атаки от имени маркетплейсов

Мошенники стали использовать фишинговые атаки от имени маркетплейса Ozon ради доступа к пользователям. Аферисты размещают на сайте баннер с предложением получить промокод на 10 тысяч рублей ко дню рождения. Чтобы его активировать, нужно связаться с «личным менеджером» через WhatsApp.

«В случае перехода в мессенджер и следования инструкциям злоумышленников, граждане рискуют потерять доступ к своей учетной записи и конфиденциальным данным», — предупредила пресс-служба УБК МВД.

Мнимые подарки от Wildberries

Обманщики немного изменили уже существующую акцию от Wildberries и оператора мобильной связи, разместив ее на поддельном домене gift-wildberries.ru. Злоумышленники предлагают авторизоваться в аккаунте WB и предоставить им доступ к личному кабинету.

«Фишинговый сайт уже заблокирован», — сообщили ТАСС в пресс-службе объединенной компании Wildberries и Russ.