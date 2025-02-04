Брачный обман и мнимые подарки. Главное о новых схемах мошенников в 2025 году
Мошенники стали звонить детям от имени МЭШ
Мошенники продолжают придумывать все более изощренные способы обмана россиян. В новом году аферисты стали предлагать мнимые подарки, рассылать вирусные «приглашения на свадьбу» и атаковать от имени маркетплейсов. Подробности — в материале 360.ru.
Фишинговые атаки от имени маркетплейсов
Мошенники стали использовать фишинговые атаки от имени маркетплейса Ozon ради доступа к пользователям. Аферисты размещают на сайте баннер с предложением получить промокод на 10 тысяч рублей ко дню рождения. Чтобы его активировать, нужно связаться с «личным менеджером» через WhatsApp.
«В случае перехода в мессенджер и следования инструкциям злоумышленников, граждане рискуют потерять доступ к своей учетной записи и конфиденциальным данным», — предупредила пресс-служба УБК МВД.
Мнимые подарки от Wildberries
Обманщики немного изменили уже существующую акцию от Wildberries и оператора мобильной связи, разместив ее на поддельном домене gift-wildberries.ru. Злоумышленники предлагают авторизоваться в аккаунте WB и предоставить им доступ к личному кабинету.
«Фишинговый сайт уже заблокирован», — сообщили ТАСС в пресс-службе объединенной компании Wildberries и Russ.
Вирусное «приглашение на свадьбу»
Мошенники предлагают скачать файл якобы с приглашением на свадьбу. Затем программа требует установить приложение с вирусом для получения пригласительного, рассказал член комитета Государственной думы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин.
Вирус может похитить пароли, сообщения и банковскую информацию. Чтобы избежать таких угроз, важно соблюдать базовые правила цифровой гигиены: не скачивать файлы из сомнительных источников, проверять отправителей сообщений и отключать возможность установки приложений с непроверенных ресурсов.
Торговля мухоморами
На эту уловку попался студент из Томской области, который мечтал вылечить мать целебными мухоморами. Молодой человек нашел объявление о продаже грибов, прошел по ссылке и выбрал нужный товар.
Перед этим студент изучил отзывы и обговорил с продавцом детали сделки. Затем он перевел на указанные реквизиты 17 тысяч рублей. Продавец перестал выходить на связь. Модераторы службы поддержки обещали вернуть деньги, но не сделали этого. Студент обратился в полицию, сообщил Telegram-канал «Мел».
Фейковые квитанции ЖКХ
В Подмосковье участились случаи получения фейковых квитанций на оплату ЖКУ. Жертвами становятся в основном те, кто предпочитает оплачивать услуги по QR-коду через банковское приложение. Вместе с оплатой уходят все личные данные.
Чтобы отличить подделку, необходимо внимательно проверить бланк: на нем должны быть указаны реквизиты и описание услуг. Также важно обратить внимание на название организации — мошенники могут незначительно изменить его.
Сбой МЭШ
Злоумышленники стали звонить детям, представляясь разработчиками Московской электронной школы. Аферисты сообщают якобы о сбое МЭШ и необходимости восстановить пароль, в противном случае «пропадет регистрация и аннулируются результаты олимпиад».
«Помните, команда МЭШ ни при каких обстоятельствах не может запрашивать такие данные. Эта информация конфиденциальная», — предупредил Telegram-канал «Московское образование».
В случае получения таких звонков необходимо прекратить общение.
Игровые валюты
МВД призвало родителей отвязать банковские карты от аккаунтов на игровой платформе Roblox. Злоумышленники часто предлагают детям бесплатно получить игровую валюту и просят ввести данные аккаунта.
Таким образом мошенники получают полный доступ к профилю, в том числе к привязанным картам.