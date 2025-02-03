Эксперт по ЖКХ Бондарь: оформление квитанции за ЖКУ поможет выявить подделку

Эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь перечислил признаки поддельной квитанции за жилищно-коммунальные услуги. Об этом сообщила « Москва 24 ».

По словам специалиста, мошенники регулярно улучшают свои схемы. Однако существуют способы распознать обман. Один из самых заметных признаков — это разница в оформлении документа.

«Если новая квитанция отличается от предыдущих по шрифту, цветовой гамме, качеству бумаги или печати, это повод насторожиться. Особенно важно обратить внимание на логотип управляющей компании», — предостерег Бондарь.

Он также посоветовал обращать внимание на ошибки в персональных данных и расчетах. Кроме того, стоит проверять реквизиты для оплаты.