Депутат Немкин: аферисты рассылают вредоносное ПО под видом свадебных приглашений

Мошенники регулярно адаптируют свои схемы под актуальные жизненные события. Об этом рассказал член комитета Государственной думы по информационной политике, информационным технологиям и связи, федеральный координатор партийного проекта «Цифровая Россия» Антон Немкин в беседе с RT .

По словам депутата, особенно эффективно использование свадебного приглашения в качестве приманки. Такой ход вызывает положительные эмоции и снижает бдительность пользователей. Атака ориентирована на владельцев устройств Android, так как эта операционная система позволяет устанавливать приложения из неизвестных источников.

Злоумышленники отправляют потенциальной жертве файл в формате APK, убеждая установить его якобы для просмотра деталей мероприятия. На самом деле пользователь загружает вредоносное ПО Tria, которое может похищать данные, включая пароли, сообщения и банковскую информацию.

Чтобы избежать подобных угроз, необходимо соблюдать базовые правила цифровой гигиены: не загружать файлы из сомнительных источников, проверять отправителей сообщений и отключить возможность установки приложений из неизвестных источников в настройках устройства, резюмировал парламентарий.