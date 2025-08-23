Сегодня 11:39 Боролся за права журналистов, отсидел на Украине и работал в России. Жизнь и смерть Кирилла Вышинского 0 0 0 Фото: Bulkin Sergey/news.ru / www.globallookpress.com Общество

Исполнительный директор «России сегодня», член Совета по правам человека Кирилл Вышинский умер в Москве. Чем запомнился журналист, в чем обвинял Украину и за что любил Россию — в материале 360.ru.

Биография Кирилла Вышинского Вышинский родился 9 февраля 1976 года в Днепропетровске, окончил филологический факультет Днепропетровского государственного университета. Он посвятил журналистике около 30 лет, проработав на телевидении, радио, в газетах и интернет-СМИ. С 2006 по 2014 год был собкором ВГТРК на Украине, с 2014-го по 2018-й — главным редактором интернет-издания РИА «Новости Украины». С 2019 года Вышинский состоял в Совете при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека. Журналист — обладатель ордена «За заслуги перед Отечеством» и медали «За возвращение Крыма». В 2015 году получил российский паспорт, сохранив украинское гражданство.

Фото: РИА «Новости»

Уголовное дело Кирилла Вышинского Задержание на Украине В мае 2018 года Служба безопасности Украины провела операцию против сотрудников РИА «Новости Украины», в рамках которой в центральном офисе агентства в Киеве, пресс-центре и квартирах нескольких журналистов прошли обыски. Итогом стало задержание Вышинского — его заподозрили в государственной измене. Журналисту предъявили обвинение по части первой статьи 111 Уголовного кодекса Украины, вменив госизмену и проведение «подрывной информационной деятельности», в том числе «оправдание аннексии Крыма», «инфоподдержку» ЛНР и ДНР.

В июне 2018 года в СБУ сообщили о вскрытии банковской ячейки Вышинского, где нашли похожий на пистолет предмет, более 200 тысяч долларов и трудовой договор от 2014 года между журналистом и МИА «Россия сегодня».

В июле прокуратура предъявила обвинение о незаконном приобретении, хранении огнестрельного оружия и боеприпасов. Суд 19 июля арестовал имущество журналиста, в том числе квартиру в Киеве и два авто.

Фото: РИА «Новости»

Арест и содержание под стражей Дело журналиста изначально передали в прокуратуру так называемой Автономной республики Крым, в мае 2018-го Вышинского этапировали в Херсон. Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей без назначения залога. Вышинский не признал предъявленные ему обвинения. Из зала суда он обратился к президенту Украины Петру Порошенко с заявлением о выходе из гражданства и о том, что он считает себя исключительно гражданином России. Срок ареста продлевали семь раз.

Фото: РИА «Новости»

Суд и освобождение из-под стражи В апреле 2019 года Подольский районный суд Киева начал рассмотрение по существу дела Вышинского. Сторона обвинения зачитала журналисту акт, тот заявил, что не признает вину ни по одному пункту. Во время заседания 19 июля Вышинский попросил изменить ему меру пресечения на освобождение под личное обязательство, но суд продлил арест главреда на очередные 60 дней. В августе Киевский апелляционный суд рассмотрел ходатайство адвокатов журналиста и изменил ему меру пресечения на освобождение под личное поручительство. Журналиста освободили в зале суда. Такое решение одобрили ОБСЕ, Европейская федерация журналистов и Союз журналистов России. Вскоре в рамках обмена Вышинского доставили в Москву. Он занял пост исполнительного директора международной группы «Россия сегодня» и вошел в СПЧ. В октябре 2023-го его назначили главным редактором радио Sputnik.

Фото: РИА «Новости»

Борьба за права журналистов и благодарность Путину После освобождения Вышинский выступил в Совете Федерации, где представил доклад «Положение со свободой слова на Украине и борьба за права журналистов: личный опыт». Журналист рассказал, что при Порошенко в стране стало практически невозможно честно работать. «Журналистов не только сажали в тюрьмы. В вынужденной эмиграции оказались мои коллеги, гонения на редакции, обыски, лишения лицензий на вещания — все это стало обыденными реалиями в течение пяти лет. Но самое страшное — моих коллег на Украине убивают», — говорил Вышинский.

Фото: РИА «Новости»

Он призвал привлекать внимание к справедливости — об этом нельзя молчать. Журналист подчеркивал, что обвинения Киева против него — ложь.

В нашей редакции мы всегда боролись за 100-процентную достоверность. За четыре года РИА «Новости Украины» к нам не было предъявлено ни одной претензии. Кирилл Вышинский журналист

Обладающим двойным гражданством Вышинский подчеркивал, что Россия стала единственной страной, вступившейся за него. «Отечество мое здесь. <…> И отечество — это единственная страна, которая первой встала на мою защиту, которая, как отец, защитила меня от той несправедливости, которая со мной творилась», — отметил журналист. Он благодарил президента Владимира Путина за усилия по возвращению в Россию. «Я говорил благодарственные слова, поблагодарил за все, что для меня сделал не только Владимир Владимирович, но и вся государственная машина, которая работала в том числе для того, чтобы я оказался на свободе», — сказал Вышинский после встречи с главой государства на полях клуба «Валдай» в 2019 году.

Фото: РИА «Новости»

Смерть Кирилла Вышинского О смерти Вышинского стало известно 23 августа. Он умер в возрасте 58 лет. Долгое время журналист боролся с тяжелым заболеванием. Смерть Вышинского прокомментировал гендиректор «России сегодня» Дмитрий Киселев. «Лишь за сотрудничество с нашей редакцией его бросили в тюрьму, где он провел долгие 15 месяцев в сравнимых с пытками условиях», — привело его слова РИА «Новости». Главред RT Маргарита Симоньян также подчеркнула, что Вышинский попал под арест на Украине за защиту ценностей. «Умер наш журналист Кирилл Вышинский. Мужественный человек, отсидевший за свои ценности — за наши ценности — в хохляцкой тюрьме, не сломавшийся, мощный. Болел стоически. Царство Небесное, дорогой», — написала она в Telegram-канале. Дата и место прощания с Кириллом Вышинским станут известны позже.