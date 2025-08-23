Главный редактор международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян выразила соболезнования в связи со смертью журналиста Кирилла Вышинского. Пост она опубликовала в своем Telegram-канале .

«Умер наш журналист Кирилл Вышинский. Мужественный человек, отсидевший за свои ценности — за наши ценности — в хохляцкой тюрьме, не сломавшийся, мощный. Болел стоически. Царствие Небесное, дорогой…» — написала она.

Вышинский умер на 59-м году жизни после тяжелой и продолжительной болезни. Гендиректор медиагруппы «Россия сегодня» и друг Вышинского Дмитрий Киселев сказал, что журналист был примером высоких гражданских и профессиональных качеств.

Вышинский родился в Днепропетровске. До 2018-го он работал журналистом на Украине, сообщил РБК. В 2014–2018 годах он возглавлял агентство «РИА Новости — Украина». Весной 2018 года в Киеве его задержали по обвинению в поддержке ДНР и ЛНР и в государственной измене. Херсонский городской суд его арестовал. Только 7 сентября 2019 года его освободили в рамках обмена между Россией и Украиной.