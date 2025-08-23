В Москве после продолжительной болезни скончался журналист, исполнительный директор «России сегодня» и член Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека Кирилл Вышинский. Об этом сообщило РИА «Новости» .

«Кирилл, как талантливый журналист и патриот нашей общей культуры, на себе испытал всю изощренную жестокость пещерного украинского нацизма. Лишь за сотрудничество с нашей редакцией его бросили в тюрьму, где он провел долгие 15 месяцев в сравнимых с пытками условиях… Кирилл Вышинский останется в нашей памяти примером высочайшего гражданского, профессионального и человеческого стандарта», — сказал Киселев РИА «Новости» .

Гендиректор медиагруппы «Россия сегодня» и давний друг Вышинского Дмитрий Киселев отметил, что журналист был образцом высочайших гражданских и профессиональных качеств.

Кирилл Вышинский: краткая биография

Вышинский родился 9 февраля 1967 года в Днепропетровске. Окончил филологический факультет Днепропетровского государственного университета.

Почти 30 лет посвятил журналистике, работал на телевидении, радио, в газетах и интернет-СМИ. С 2006 по 2014 год был собкором ВГТРК на Украине. Затем, с 2014-го по 2018-й, занимал должность главного редактора интернет-портала РИА «Новости Украина».

В мае 2018 года Вышинского задержали сотрудники СБУ по обвинению в госизмене. Через два дня Херсонский городской суд арестовал его. Журналисту восемь раз продлевали меру пресечения в виде содержания под стражей.

В августе 2019-го Вышинского выпустили из-под стражи под личное обязательство. После обменяли и доставили в Москву.

Как член СПЧ он отстаивал права журналистов на Украине и в странах Балтии, выступая на эту тему в Совете Европы и ОБСЕ. Также активно боролся с цензурой в отношении российских СМИ на зарубежных интернет-платформах.

За свою деятельность Вышинский получил медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» первой степени и премию правительства.