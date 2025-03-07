07 марта 2025 18:15 Почему так боятся 8 Марта? Зеркало эволюции и революции 0 0 0 Фото: Belkin Alexey/news.ru / www.globallookpress.com Эксклюзив

Общество

Праздники

Семья

Женщины

Россия

8 Марта 2025

8 Марта заявлен в календаре как Международный женский день. Даже если в этот самый календарь не заглядывать, все равно можно легко догадаться, что нам предстоит нечто важное и ответственное, — по суетливым движениям и озабоченным лицам мужчин. Они хотят соответствовать атмосфере праздника, создавать ее — дарить женщинам радость, по возможности, хотя бы в этот день.

Сейчас не все знают, но 8 Марта — продукт социалистический, «красный». Точкой отсчета для него считается 1910 год. Тогда в Копенгагене на международной женской конференции легендарная Клара Цеткин, коммунистка из Германии, предложила установить Международный женский день. Ее поддержали. Ничего общего с поздравлениями, фанфарами и цветами этот праздник тогда не имел. Не предполагалось даже. Хотели проводить митинги, демонстрации, манифестации. Бороться против угнетения женщин капиталистами. То есть Международный женский день должен был стать эффективным и эффектным тараном против капиталистической модели мира. Бороться было действительно за что. Сейчас прозвучит как дикость, но в Швейцарии, например, женщинам разрешили голосовать только в 1971 году. Через восемь лет — в 1979-м — ООН приняла Конвенцию о ликвидации всех форм дискриминации женщин. В чем-то, видимо, эта конвенция помогла в борьбе против дискриминации женщин, но преимущественно на Западе. Потому что абсурдно, например, говорить о внятных свободах женщин в исламском мире. Я сказал о праве голоса: так вот, в Саудовской Аравии женщин допустили на выборы только 14 лет назад — в 2011-м. Что уж говорить об Афганистане…

Фото: Gerald Matzka/dpa / www.globallookpress.com

Однако само 8 Марта давно не используется в интересах классовой борьбы или как инструмент-аргумент в битве за права женщин. Более того, феминистки относятся к Международному женскому дню достаточно критически и предпочитают совсем другие методы. Лучше всего, несомненно, работает кинематограф. Феминистское кино набрало силу в 70-х годах прошлого века и сейчас играет если не ведущую, то весомую роль. Самый главный нарратив такого кино (очень опасный): то, что воспринимается как материнское, ужасно.

Фото: MarÃƒÂ�A JosÃƒÂ� LÃƒÂ�Pez/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

Впрочем, куда мощнее влияют социальные сети, где ролевые модели выражены не только явно, но и навязчиво, резко. Запрещенные в России соцсети сделали для феминизации общества и как бы освобождения женщин больше, чем о том могла бы мечтать Клара Цеткин. Социальные сети явили не только женской половине общества, но и самому обществу принципиально другую модель и модели — бесконечного потребления в попытке доказать, что ты этого достойна. Деньги стали не только целью, но и методом. Грубо говоря, победить капитал стало можно только большим капиталом. С феминизмом произошла, в общем, та же история. За редким исключением он перестал бороться за действительно значимые социальные (прежде всего), политические и экономические преференции и свободы. В самой крайней форме, радикальном своем преломлении, мутировавший феминизм явил логику «мое — это мое, а твое — это наше». Как следствие, мир, существовавший сотни лет в плюс-минус одной системе координат, утратил идентификацию и механизмы этой идентификации.

К чему это привело на практике? Критически видоизменились привычные социальные роли — «мать», «супруга», etc. Это породило изменение структуры взаимоотношений внутри семьи — и катастрофу семьи как таковой, выраженную в том числе в демографическом кризисе. Его не испытали только те общества, где уцелели классические модели.

Но как быть со свободами и правами женщин, которые, безусловно, обязательны? Дилемма! Как решать ее — до сих пор не известно, потому что главная война, которая идет сегодня, — это война полов (подумайте об этом). Маскулинизация женщин и феминизация мужчин — примерно к такому итогу мы пришли за те более чем 100 лет, что истекли с появления праздника 8 Марта. Сегодня он несет не социальный и уж точно не политический, а исключительно материалистический заряд. Вроде 14 февраля.

Фото: Henadz Zhinkov/XinHua / www.globallookpress.com

Так бывает в обществе, где сбиты настройки, а новых еще не отыскали. Что, впрочем, не мешает нам, мужчинам, с теплом и радостью поздравлять женщин и, по возможности, как бы это банально ни прозвучало, делать для них каждый день 8 Марта. Только так — и никак иначе. Ведь никто до сих пор не предложил ничего лучше любви.

* Движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России.