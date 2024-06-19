19 июня 2024 17:36 Без дискриминации работодателей. Кто в ответе за соцгарантии для мам с детьми Депутат Бессараб: соцгарантии для мам с детьми — забота властей, не работодателя 0 0 0 Фото: Pxhere Эксклюзив

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В Госдуму собрались внести законопроект о запрете увольнять молодых матерей — поправки подготовили в Трудовой кодекс. Член комитета Госдумы по труду Светлана Бессараб в беседе с 360.ru напомнила, что в России уже существует ряд гарантий для защиты материнства и детства. По ее мнению, подобные инициативы не должны носить популистский характер и требуют тщательной проработки.

Далее — ее прямая речь.

Уже сейчас в трудовом законодательстве есть ряд социальных гарантий и льгот, которые предусмотрены для защиты материнства и детства. Начиная с ранних сроков беременности мама имеет право на легкий труд на производстве — сразу при ее наступлении. Если женщина трудится во вредных, опасных или тяжелых условиях, ее должны перевести на другую работу.

Есть социальные гарантии и выплаты по листку временной нетрудоспособности в связи с беременностью и родами. У нас ежегодно индексируют [такие] пособия. Сегодня его максимальный размер составляет 49 тысяч рублей в месяц.

Кроме того, есть пособие по уходу за ребенком в возрасте до полутора лет, которое мать может получить, находясь в отпуске или выйдя из него к своему работодателю, уйдя к другому. Можно продолжать работать, если есть необходимость, и все равно до полутора лет получать пособие.

Фото: Pxhere

[Действуют] разного рода социальные выплаты и пособия для семей с детьми. Например, запрет на привлечение к сверхурочной работе, ненормированному рабочему дню для мам с детьми-инвалидами или малолетними детьми, которых воспитывают в одиночку.

На мой взгляд, сегодня женщины достаточно защищены. Возможна дальнейшая корректировка трудового законодательства, но при этом мы должны учитывать, что каждая дополнительная гарантия в то же время является дискриминирующим фактором для работодателей: тогда они будут отдавать предпочтение более взрослым женщинам и, например, мужчинам.

На мой взгляд, мы должны очень внимательно подойти к каждому такому предложению. Чтобы это оказалась не просто популистская мера, мол, мы хотим помочь женщинам, а чтобы она была в достаточной мере продумана и не нанесла вреда.

Фото: Pxhere

Если мама ушла в отпуск по беременности и родам, будучи трудоустроенной по срочному трудовому договору, то да, [ее могут уволить сразу же после выхода на работу]. Но срок трудового договора может попросту закончиться или это может быть связано с необходимостью выполнения тех или иных работ.

Мы не можем обязать работодателя бесконечно держать по срочному трудовому договору работника, кем бы он ни был. <…> Ситуации бывают разноплановые, и содержать всех без исключения работающих женщин с детьми, согласитесь, не задача работодателя. Это задача государства — обеспечить социальными гарантиями женщину с ребенком.

Вы представьте себе ситуацию: приходит молодой специалист, девушка, на работу по срочному трудовому договору на период отсутствия основного работника. Допустим, это тоже молодая мама, которая ушла в декретный отпуск. Она выходит из отпуска, а вторая уходит в него. За кем сохранить рабочее место? Безусловно, за тем, у кого оно было основным. Что касается увольнения беременной женщины, то это возможно только при ликвидации организации. Ни в каком ином случае. И только после выхода из отпуска женщина подпадает под те же условия, что и другие работники.