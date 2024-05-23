Гарантия многодетности. Выплаты молодым матерям сочли хорошим подспорьем

В России предложили ввести единовременную выплату в 200 тысяч рублей молодым матерям при рождении первого ребенка. Уполномоченный по правам ребенка в Республике Татарстан Ирина Волынец на стриме с ведущей 360.ru Еленой Кононовой поддержала инициативу и назвала меру хорошим подспорьем для будущих родителей.

«Искренне рассчитываю, что данный законопроект примут, потому что нам нужно сделать все для того, чтобы наши женщины становились мамами как можно раньше. Это дает гарантию того, что семья станет многодетной», — подчеркнула она.

Волынец заметила, что никакие стимулирующие инициативы не помогут родить, если детородный период женщины подходит к концу.

«Чтобы было больше детей, нужно, чтобы она начала рожать в более раннем возрасте. А не как сейчас некоторые к 40 годам выходят замуж и думают, почему же у них не получается ничего с детьми», — пояснила детский омбудсмен Татарстана.

Выплату в 200 тысяч она сочла хорошим подспорьем при условии, что все остальные дотации сохранятся, в том числе материнский капитал и пособия по беременности и родам.

«Мне кажется, это очень ценное предложение. Сейчас много разных инициатив, но эта привлекает особое внимание тем, что помогает женщинам решиться на рождение ребенка. И конечно, есть надежда на то, что это поддержат», — сказала собеседница 360.ru.

Законопроект о выплате в 200 тысяч рублей россиянкам, родившим до 25 лет, планирует внести в Госдуму группа депутатов от ЛДПР. Авторы инициативы подчеркнули, что материальное положение матерей при этом не должно иметь значения.