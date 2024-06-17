Правительство увеличило прожиточный минимум в России на 2025 год

Прожиточный минимум в целом по России на 2025 год составил 17 733 рубля

Размер прожиточного минимума по России в 2025 году установили на уровне 17 733 рублей. Постановление об этом опубликовали на сайте правительства страны.

Из текста документа следует, что для трудоспособного населения размер прожиточного минимума составит 19 329 рублей, для детей — 17 201 рубля, а для пенсионеров — 15 250 рублей.

Глава кабмина Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами отмечал, что для расчета показателя прожитого минимума использовали новые правила — опирались на медианный доход россиян, тогда как ранее показатель определял закон о федеральном бюджете.

«А теперь [эта величина] будет определяться, исходя из медианного дохода. Используется он для оценки уровня жизни в стране при формировании главного финансового документа, подготовки значимых социальных программ и мер помощи», — подчеркнул Мишустин.

Премьер также обратил внимание, что регионы установят свои величины, к которым привязаны многие виды льгот и пособий. В качестве примера он привел выплаты нуждающимся семьям с детьми и беременным женщинам или пенсионерам, чей доход не дотягивает до регионального прожиточного минимума.

«Обеспечение социальных гарантий — это наш приоритет. И люди должны получать положенную им поддержку государства своевременно и в полном объеме», — сказал он.