Автохамы на тротуаре: куда жаловаться и что грозит водителю
Автоюрист Воропаев: на припаркованное на тротуаре авто можно пожаловаться онлайн
Парковка на тротуарах — одна из самых распространенных и раздражающих проблем в российских городах. Она не только создает неудобства, но и вынуждает пешеходов, включая родителей с колясками и людей с ограниченными возможностями, выходить на проезжую часть, а значит, создает риски для жизни. Куда обратиться для быстрого решения проблемы и что делать, если вы столкнулись с нарушителем, разбирался 360.ru.
Основной алгоритм действий
По словам автоюриста Льва Воропаева, если автомобиль припаркован на тротуаре, есть два основных пути решения проблемы в зависимости от конкретной ситуации.
1. Онлайн-жалоба (если нарушение не создает сильных помех).
Сделайте фото или видео с разных ракурсов, где четко виден номер автомобиля и факт нарушения (машина находится на тротуаре). Подать жалобу можно через портал «Госуслуги» или официальный сайт ГИБДД. Обращение зарегистрируют и на владельца автомобиля оформят штраф.
2. Вызов ГИБДД на место (если движение пешеходов заблокировано).
Если автомобиль полностью перекрыл тротуар, наиболее эффективный способ — немедленный звонок в дежурную часть Госавтоинспекции. Укажите точный адрес и сообщите, что транспортное средство препятствует движению пешеходов. В этом случае возможна быстрая реакция — эвакуация машины на штрафстоянку.
«По действующему законодательству, только Госавтоинспекция имеет право составлять протокол задержания транспортного средства и привлекать к ответственности водителя, который нарушил правила дорожного движения», — пояснил собеседник 360.ru.
Наказание для водителя и последствия
Предусмотренные законом штрафы — не самые неприятные возможные последствия для нарушителей. Куда большую сумму придется выложить в том случае, если автомобиль все же эвакуируют.
Для большинства регионов России штраф за парковку на тротуаре составляет 1000 рублей, для Москвы и Санкт-Петербурге он выше — 3000 рублей.
Эвакуация может произойти, если машина создает серьезные помехи пешеходам. Это влечет за собой крупные дополнительные расходы. Нарушителя ждет не только штраф, но и плата за сами услуги эвакуации, а также за хранение автомобиля на штрафстоянке.
Особые случаи и систематические нарушения
Отдельных, ужесточенных, статей для случаев, когда машина мешает проходу инвалидов или детских колясок, в сегодняшнем законодательстве нет.
Наказание будет стандартным, однако факт создания помех именно этим категориям граждан можно указать в жалобе для оперативности.
При постоянных нарушениях со стороны одного и того же человека самым действенным методом остается регулярная фиксация и обращение в ГИБДД. После нескольких крупных штрафов, особенно с эвакуацией, нарушители, как правило, меняют свое поведение.
Бороться с парковкой на тротуарах не только можно, но и нужно — именно с помощью реакции пешеходов городскую среду можно сделать комфортнее и безопаснее.