Автохамы на тротуаре: куда жаловаться и что грозит водителю

Автоюрист Воропаев: на припаркованное на тротуаре авто можно пожаловаться онлайн

Парковка на тротуарах — одна из самых распространенных и раздражающих проблем в российских городах. Она не только создает неудобства, но и вынуждает пешеходов, включая родителей с колясками и людей с ограниченными возможностями, выходить на проезжую часть, а значит, создает риски для жизни. Куда обратиться для быстрого решения проблемы и что делать, если вы столкнулись с нарушителем, разбирался 360.ru.

Основной алгоритм действий

По словам автоюриста Льва Воропаева, если автомобиль припаркован на тротуаре, есть два основных пути решения проблемы в зависимости от конкретной ситуации.

1. Онлайн-жалоба (если нарушение не создает сильных помех).

Сделайте фото или видео с разных ракурсов, где четко виден номер автомобиля и факт нарушения (машина находится на тротуаре). Подать жалобу можно через портал «Госуслуги» или официальный сайт ГИБДД. Обращение зарегистрируют и на владельца автомобиля оформят штраф.

2. Вызов ГИБДД на место (если движение пешеходов заблокировано).

Если автомобиль полностью перекрыл тротуар, наиболее эффективный способ — немедленный звонок в дежурную часть Госавтоинспекции. Укажите точный адрес и сообщите, что транспортное средство препятствует движению пешеходов. В этом случае возможна быстрая реакция — эвакуация машины на штрафстоянку.

«По действующему законодательству, только Госавтоинспекция имеет право составлять протокол задержания транспортного средства и привлекать к ответственности водителя, который нарушил правила дорожного движения», — пояснил собеседник 360.ru.