Неправильно припаркованные автомобили эвакуировали со стоянки в Красногорске

Пресс-служба администрации городского округа Красногорск
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Красногорск

По обращениям жителей в микрорайоне Павшинская пойма на улице Зверева и Красногорском бульваре эвакуировали крупногабаритный транспорт. Автомобили стояли в зоне действия знаков «Остановка запрещена» и «Работает эвакуатор».

Все автомобили поместили на специализированную стоянку на Светлой улице. Согласно установленным правилам дорожного движения, штраф за неправильную стоянку составляет 2250 рублей. Владелец также заплатит за получение автомобиля со штрафстоянки и госпошлину.

Пресс-служба администрации городского округа Красногорск
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Красногорск
1/2
Пресс-служба администрации городского округа Красногорск
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Красногорск
2/2

Отметим, подобные мероприятия по эвакуации автомобилей проводятся регулярно в Красногорске для того, чтобы обеспечить порядок и безопасность на дорогах.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни жителей.

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте