Неправильно припаркованные автомобили эвакуировали со стоянки в Красногорске

По обращениям жителей в микрорайоне Павшинская пойма на улице Зверева и Красногорском бульваре эвакуировали крупногабаритный транспорт. Автомобили стояли в зоне действия знаков «Остановка запрещена» и «Работает эвакуатор».
Все автомобили поместили на специализированную стоянку на Светлой улице. Согласно установленным правилам дорожного движения, штраф за неправильную стоянку составляет 2250 рублей. Владелец также заплатит за получение автомобиля со штрафстоянки и госпошлину.
Отметим, подобные мероприятия по эвакуации автомобилей проводятся регулярно в Красногорске для того, чтобы обеспечить порядок и безопасность на дорогах.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни жителей.
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