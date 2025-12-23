Больше 4 тысяч машин эвакуировали с улиц Подмосковья за неделю

За неделю с улиц Подмосковья переместили 4,1 тысячи машин, припаркованных с нарушениями. Это на 68 меньше, чем неделей ранее.

Как рассказали в региональном Минтрансе, в Красногорске на штрафстоянку переместили 426 автомобилей. Еще 399 — в Ленинском округе, 397 — в Химках, 328 — в Мытищах и 256 — в Люберцах.

Машину могут эвакуировать при парковке в хоне действия запрещающих знаков, а также во втором ряду, на пешеходном переходе или на автобусной остановке.

Узнать местонахождение авто можно по телефону 112 или в приложении «112 МО».

В министерстве призвали водителей соблюдать правила и не мешать работе экстренных служб и спецтехники.