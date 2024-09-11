Сегодня 22:02 Алкоголизм северного типа. Почему стоит запретить продажу спиртного до 21 года Нарколог Ковтун: запрет продажи алкоголя лицам до 21 года сложно контролировать 0 0 0 Фото: Freepik Общество

Госдума РФ

Запреты

Алкоголь

Депутаты

В Госдуме готовят законопроект по запрету в России продажи крепкого алкоголя молодежи до 21 года. Попытка ввести подобные ограничения далеко не первая. Почему депутаты подняли тему снова, насколько действенной окажется мера и есть ли безопасная доза употребления крепкого алкоголя, выяснил 360.ru.

Что известно о законопроекте По словам автора законопроекта депутата Госдумы Султана Хамзаева, инициатива о запрете продажи и употребления алкоголя лицами младше 21 года будет предусматривать административную ответственность как для продавцов, так и для покупателей.

За продажу алкоголя несовершеннолетним действует уголовная ответственность. Сейчас речь идет о повышении возраста продажи спиртного. Я считаю, что нужно запрещать не только продавать, но и покупать крепкий алкоголь лицам младше 21 года. Султан Хамзаев депутат Госдумы

Важно, чтобы вопрос здоровья подрастающего поколения был в приоритете у государства всегда, добавил депутат. «Сейчас многие родители выступают против продажи детям до 21 года алкоголя, а государство считает иначе. Думаю, это неправильно. Это стратегически важная мера с учетом тех последствий и проблем, которыми уже „наелись“. В молодежной среде каждое второе преступление совершается под воздействием алкоголя или наркотиков», — пояснил он в беседе с 360.ru.

По его мнению, Госдуме следует добиваться запрета продажи всего алкоголя молодежи до 21 года вне зависимости от его крепости. Кроме того, нужно контролировать соблюдение этого закона в будущем, чтобы нарушители несли ответственность, в том числе уголовную.

Фото: Unsplash

Попытка № 3 Инициативу обсуждают не первый раз. Например, в 2015 году в Госдуму поступил проект закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части увеличения возраста, с которого допускается розничная продажа и потребление алкогольной продукции».

В разговоре с 360.ru замглавы комитета по охране здоровья Сергей Леонов рассказал, что за время его деятельности в Думе меру обсуждали не менее трех раз.

Фото: Freepik

«Меру обсуждают очень давно. Я поддерживаю эту инициативу. Чем позже человек начнет употреблять алкоголь или вовсе не начнет, тем лучше. В этом отношении комитет по охране здоровья будет выступать за поддержание законопроекта», — отметил Леонов. В России есть наказание для тех, кто продает людям моложе 18 лет алкоголь и табачную продукцию. К сожалению, действует оно не всегда, подчеркнул депутат. «Но вопрос не в этом, а в соблюдении закона. Если наши граждане будут соблюдать действующее законодательство, будет намного лучше. Это огромная проблема. Сейчас много алкоголя продают из-под прилавка, много некачественного спиртного», — отметил Леонов. Собеседник 360.ru также допустил, что принятие законопроекта, несмотря на все его плюсы, будет способствовать развитию серого рынка.

Фото: Freepik

К чему приведет запрет С ним согласился ведущий эксперт Центра политических технологий, политтехнолог, социолог и социальный психолог Алексей Рощин. В беседе с 360.ru он отметил, что предыдущие опыты подобных ограничений показали: если люди захотят, они найдут обходные пути. «Новый закон приведет к укреплению и развитию неформальных методов продажи, с которыми придется бороться. Во времена интернета эта проблема будет стоять особенно остро», — уточнил Рощин. Тренд на сокращение употребления алкоголя переломился, то есть люди стали пить больше. Кроме того, примерно два года назад эксперты заметили, что население начало предпочитать не слабоалкогольные напитки, а крепкий алкоголь.

Мы снова возвращаемся к северному типу употребления спиртного: не пиво, а водка и самогон. В этом плане тенденция неблагоприятная. Может быть, в этом причина того, что законодатели решили сдержать рост употребления административными мерами. Насколько это сработает, неизвестно. Алексей Рощин социальный психолог

Специалист предположил, что никакого влияния на россиян нововведение не окажет, хотя большинство его одобрит. «У нас есть ошибочное и инфантильное убеждение, что если власть что-то потребует, то это будет действовать незамедлительно», — отметил Рощин.

Фото: Unsplash

Безопасная доза крепкого алкоголя — правда или миф? По словам нарколога Александра Ковтуна, безопасной дозой алкоголя можно назвать чайную ложку водки в день.

Она будет релаксантом и не приведет к привыканию. Практика показывает, что никто не может ограничиться этой дозой. Поэтому лучше вообще не прикасаться к алкоголю. Александр Ковтун нарколог

Если же человек зависим, то главная задача родственников — убедить посетить специалиста. Задача будет непростой, поскольку страдающий алкоголизмом сочтет таких людей недоброжелателями и начнет вести себя с ними раздражительно и агрессивно. По словам Ковтуна, закон о запрете продажи крепкого алкоголя людям младше 21 года будет сложно проконтролировать и реально выполнить. «По этой причине, если бы я был депутатом, то инициативу бы не одобрил», — заключил специалист.