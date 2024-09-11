«Алкоголь весь под запретом должен быть». Россиянам до 21 года захотели запретить спиртное

В Госдуме готовят законопроект о запрете продажи алкоголя молодым людям до 21 года. О том, зачем требуется такая мера, в беседе с 360.ru рассказал депутат Султан Хамзаев.

«У нас вообще за продажу алкоголя несовершеннолетним есть в том числе уголовная ответственность, а если говорить сейчас про ситуацию с увеличением возрастного порога, то я считаю, что запрет должен быть и на продажу, и на распитие, как это есть в 18 лет», — подчеркнул он.

По мнению Хамзаева, вопрос защиты здоровья подрастающего поколения всегда должен быть в приоритете у государства. И когда родители не хотят, чтобы их детям продавали спиртное в 18 лет, то государству следует «отключать свою основную материнскую функцию», уверен парламентарий.

«И , конечно, увеличение возраста продажи алкоголя — это стратегически важная мера с учетом всех тех негативных последствий и проблем, которыми мы уже наелись. В молодежной среде, например, у нас каждое второе преступление — это следствие алкогольного опьянения», — указал собеседник 360.ru.

С учетом этого, продолжил Хамзаев, добиваться запрета продажи алкоголя до 21 года нужно обязательно. Причем любого алкоголя — и слабого, и более крепкого.

«Алкоголь весь под запретом должен быть [до 21 года], и надо двигаться с точки зрения правильной правоприменительной практики — должен быть контроль и ответственность. Тема эта очень нужная, сложная и однозначная. Если мы это сделаем это, это будет подвиг, я считаю», — заключил Хамзаев.