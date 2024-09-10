Сегодня 23:35 День трезвости без спиртного. Зачем России новые ограничения? Депутат Хамзаев: объем продажи алкоголя в России нужно сокращать 0 0 0 Фото: Pxhere Эксклюзив

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В Госдуме задумались о том, чтобы в День трезвости запретить продажу алкоголя по всей стране. Идею озвучил депутат Султан Хамзаев. На стриме с ведущей 360.ru Региной Ореховой он отметил, что 11 сентября — хороший повод обратить внимание на проблему алкоголизма.

Далее — его прямая речь.

Считаю, что здесь надо двигаться <…> по правильной и абсолютно живой риторике — что конкретно нам делать и как двигаться с точки зрения защиты здоровья наших граждан. Если в течение года хотя бы один день мы не можем отказаться от алкоголя, значит, ситуация очень плохая. Это первое. Второе: 11 сентября — хороший повод внимания обратить на тяжелейшую проблему под названием алкоголизм.

К сожалению, алкоголь по сегодняшний день является таким краеугольным камнем многих криминальных действий. Это бытовые конфликты, аборты, разводы, поножовщина, грабежи, убийства, аварии и много-много еще другого. <…> И здесь, конечно, принципиально важно, чтобы акцент на здоровье граждан был в приоритете.

И поэтому надо и дни предлагать, и места ограничивать, и молодежь защищать, и альтернативу давать, спорт развивать. И алкоголь надо сокращать в объемах потребления. <…> Много чего другого полезного надо делать для наших граждан, чтобы жизнь становилась лучше, жили долго, были все здоровые. И в том числе в психологическом плане. День трезвости — хороший повод акцентировать на этом внимание.

Фото: Pxhere

Вопрос выживания нации Ключевая мысль — увеличение возраста продажи алкоголя, 21 год. Надо добиваться этого изменения, чтобы защитить молодежь. Это для нас выживание нации в целом.

Я люблю Россию. Мы видим, как обстоят дела с демографией, сколько бед от алкоголя в целом в стране. И, конечно, я в этом плане рассчитываю, что большое количество россиян меня поддержат в этих инициативах. Нам надо об этом внимательно и принципиально подумать.

Когда мы говорим про алкогольную зависимость и многие другие негативные проявления, важно, чтобы человек не оставался один на один с этой проблемой. И государство, общество протянуло руку, помогало, защищало и поддерживало. Человек сам практически не в состоянии справиться с таким недугом, а по сути, тяжелой формой заболевания. У нас алкоголь сегодня продают, извините, через каждый утюг. И как только мы говорим о том, что надо хотя бы немножко ограничить [продажу], сразу немножко такая [реакция] — не буду называть это истерикой: мы не выживем, не сможем, не справимся.

Фото: Pxhere

Быть трезвым — естественно Для человека естественная форма — это трезвость. А состояние алкогольного опьянения — крайне негативное и опасное времяпровождение. Поэтому я призываю больше быть в естественной форме: трезвыми, конечно, умными, здоровыми и внимательными к себе, семье, здоровью, родителям и в целом тем процессам, что происходят в обществе.

Только трезвое, очень образованное и грамотное общество может развивать и созидать. Поэтому я сторонник именно таких мыслей, философии, действий и конкретных предложений. <…> Я считаю, что нужно, наоборот, засучить рукава и внимательно, качественно, грамотно работать с точки зрения наведения порядка.

У нас огромная, красивая страна. Много умных и выдающихся людей. К сожалению, алкоголь губит местами умных людей в том числе. <…> Нужно, чтобы защита здоровья наших граждан тоже была в приоритете. И молодежи, конечно — на этом я акцентирую внимание.

Фото: Pxhere

Мощное лобби и хороший пример Приведу небольшой пример. Наливайки вроде пивнушек в жилых домах. Мы боремся с ними не первый год уже и добились хороших результатов. И люди нас поддерживают.

Можно также сказать о том, что алкоголь важно ограничить в продаже в выходные дни. Потому что многие люди начинают злоупотреблять. Мы ограничили [реализацию спиртного] в ночное время. Посмотрите, какие результаты.

Да, есть те, кто иногда обходит закон и все равно продает. Но в целом ситуация меняется в лучшую сторону. Поэтому я буду добиваться, чтобы защита здоровья наших граждан от алкоголя всегда была в приоритете. Чтобы государство, Дума, Совет Федерации, регионы, правительство поддерживало.

У нас есть в этом плане очень, я считаю, правильный и очень сильный, мощный лоббист. Президент Российской Федерации Владимир Путин всегда подтянутый, спортивный, подальше от алкоголя. Вот с него и надо брать пример, особенно молодежи. Это хорошая правильная тенденция. Я сторонник того, чтобы алкоголя было меньше, люди были более здоровые, умные, грамотные, красивые. [И чтобы] жизнь улучшалась.

Фото: Pxhere

Порядок вообще наводить тяжело. Это, я думаю, все прекрасно понимают. Те, кто хотят купить впрок, купят в любом случае. Это первое. Второе — конечно, надо разъяснять. <…> Надо идти созидательно, не так, как говорится, через колено, а качественно, грамотно, поэтапно, разговаривая, объясняя, поддерживая.

Например, если вы возьмете инициативу о запрете продажи алкоголя в жилых многоквартирных домах, поверьте, 90% [выступят за то], что это обязательно. Дальше включаются лобби. Есть те, кто продвигает интересы алкогольной индустрии. Говорят, мол, малый бизнес, рабочие места, подождите. Хотя люди требуют, чтобы навели порядок. Поэтому общественная поддержка грамотных идей всегда есть.

То же самое и об ограничении возраста продажи алкоголя. Огромное количество россиян это поддерживают, особенно женщины. Три дополнительные года трезвости!

Фото: Pxhere

Алкоголь — причина преступлений среди молодежи Назову вам цифры, которые мы приводили вместе с ВЦИОМ. У нас даже в возрастном диапазоне 18-21 год уровень поддержки этой инициативы больше 200%. А в целом — 85-87%. Это говорит о том, что более качественные шаги по наведению принципиальны для россиян с точки зрения поддержки и продвижения подобных идей. В этой части и система защиты должна быть выставлена максимально безопасно. Вот маленький пример: каждое второе преступление в молодежном секторе — вина алкоголя. Каждое третье в России в целом — тоже. И мы, конечно, к этому должны более внимательно подойти. Слишком много пьем. Это факт. Объем продажи алкоголя должен сокращаться. Потому что мы хотим, чтобы Россия была сильной, мощной, умной, грамотной державой. И я буду добиваться этого обязательно.