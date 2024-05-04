«Свеча памяти» 9 мая 2024: где пройдет акция в Москве и Подмосковье и как принять участие | 360°

Общество 04 мая 2024, 18:55 Акция «Свеча памяти» 9 Мая. Где пройдет и как принять участие Акция «Свеча памяти» пройдет в России к 79-й годовщине победы в ВОВ РИА «Новости»

Читать 360 в

Ежегодно в память о начале и окончании Великой Отечественной войны проходит международная акция «Свеча памяти». Где она пройдет в 2024 году и как стать участником — в материале 360.ru.

Что такое «Свеча памяти»

Обратившись к истории возникновения «Свечи памяти», можно обнаружить аналогию с другой патриотической акцией — «Бессмертный полк». Оба мероприятия призваны сохранить память о военных годах.

Реклама

Если «Бессмертный полк» начал масштабное шествие в Томске, то «Свеча памяти» впервые зажглась в соседней Тюмени. Появление народных инициатив говорит о крепкой памяти соотечественников-современников во всех регионах России.

В ночь с 21 на 22 июня 2004 года активисты Молодежного творческого объединения «Люди в черном» вышли на улицу с зажженными свечами. Так инициаторы создания Экспериментального Шекспировского Театра в Тюмени дали старт акции в память о начале самого страшного военного конфликта в истории России.

РИА «Новости»

Еще через пять лет, в 2009 году акция получила поддержку «Единой России», Русской православной церкви, и в результате обрела международный статус. В том же году одноименная акция прошла на берегах Невы в честь годовщины снятия блокады Ленинграда.

В Москве мероприятие впервые состоялось в 2010 году в Богоявленском соборе в Елохове. Хотя общепринятые даты проведения акции — ночь с 21 на 22 июня, в разных регионах аналогичные мероприятия организуют в другие дни. Часто свечи зажигают накануне 9 Мая.

РИА «Новости»

Цель акции

В первую очередь акция «Свеча памяти» направлена на подрастающее поколение, которое знает о Великой Отечественной воне по рассказам старших родственников. Пример героизма предков должен сформировать у юных современников их отношение к российской истории и подвигу самопожертвования защитников Родины.

Через привлечение к мероприятиям, таким как «Свеча памяти», сохраняется наследие русской воинской славы. Акция объединяет добровольцев и ставит перед собой задачу проведения подобных мероприятий в Городах-Героях и Городах воинской славы.

РИА «Новости»

Как принять участие

Чтобы стать участником акции, нужно просто зажечь свечу в память обо всех, кто погиб на войне. Участники «Свечи памяти» устанавливают лампады у военных мемориалов и памятников.

Присоединиться к акции можно в качестве волонтера. Для этого нужно изучить сайты добровольческих организаций.

Где походит акция «Свеча памяти» 9 мая 2024 года

Акция «Свеча памяти» по случаю 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне состоится в городском округе Луховицы у памятника «Скорбящая мать» в деревне Головачево, а также в населенных пунктах Астапово и Фруктовая. Также мероприятие пройдет в Серпухове у мемориального комплекса «Соборная гора», в Воскресенске и Раменском.

Даты проведения — с 7 по 9 мая. Волонтеры Подмосковья пригласили всех желающих присоединиться к этой акции.

Накануне в Москве у Могилы Неизвестного Солдата дали старт международной акции «Огонь Памяти». Александровский сад — священное место для каждого жителя России. От Вечного огня зажгли лампады, чтобы доставить пламя в 33 региона России и в 14 стран, передал Первый канал.

РИА «Новости»

В параде Победы на Красной площади 9 Мая поучаствуют более девяти тысяч человек и 70 единиц техники, сообщил ранее глава Минобороны Сергей Шойгу. По его словам, парады в честь 79-й годовщины состоятся в семи Городах-Героях и в 18 населенных пунктах, где есть штабы военных округов, общевойсковых армий и флотов. Всего в празднованиях задействуют около 150 тысяч человек и 2,5 тысячи образцов военной техники и вооружения.