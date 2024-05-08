Парад Победы в Москве 9 мая 2024: как пройдет и откуда лучше смотреть | 360°

Общество 08 мая 2024, 07:03 Праздник со слезами на глазах. Как пройдет парад Победы — 2024 в Москве Парад Победы будут транслировать по федеральным каналам с 10:00 9 мая Bai Xueqi / XinHua / Global Look Press

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В России 9 мая традиционно отмечают День Победы. В 1945 году в этот день закончилась Великая Отечественная война — спустя неделю после того, как советские войска взяли Берлин. В честь праздника на Красной площади в Москве проводят большой парад Победы. Состоится ли мероприятие в этом году, можно ли попасть на него и где смотреть, будут ли воздушная часть и салют — в материале 360.ru.

Когда и как прошел первый в истории Парад Победы

Впервые Парад Победы — тот самый, исторический — провели сразу по окончании Великой Отечественной войны, 24 июня 1945 года. Его также называют парадом войск Красной армии на Красной площади в Москве.

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Парад принял маршал Георгий Жуков, командовал им маршал Константин Рокоссовский. Из Берлина специально привезли Знамя Победы, которое 30 апреля 1945-го установили над Рейхстагом, однако в процессе его так и не вынесли на площадь. Зато у стен Кремля состоялась церемония повержения немецких знамен, которые потом отвезли в музей.

Участники парада несут к подножию Мавзолея В. И. Ленина немецкие штандарты / РИА «Новости»

В первом Параде Победы поучаствовали свыше 35 тысяч человек, в том числе 24 маршала и более двух тысяч офицеров. Для этого собрали сводные полки от разных фронтов, привлекли курсантов и кадетов.

Воздушную часть первого парада пришлось отменить из-за дождливой погоды. Воздух тогда прогрелся примерно до плюс 15 градусов.

Последующие парады Победы

Впоследствии парады Победы проводили только в юбилейные годы — в 1965-м, 1985-м, 1990-м. С 1995-го традиция стала ежегодной.

Сколько лет Победе в 2024 году

В этом году Россия отпразднует 79-летие победы советского народа над гитлеровской Германией.

В январе 1945 года Красная армия начала наступление на Берлин. Акт о безоговорочной капитуляции Германии подписали в ночь на 9 мая по московскому времени (сначала это сделали 7 мая в 02:41 по центральноевропейскому времени, но Сталин настоял на повторном подписании).

В Европе праздник отмечают 8 мая из-за разницы во времени. Вторая мировая война закончилась 2 сентября 1945 года капитуляцией Японии.

Bai Xueqi/XinHua / Global Look Press

Как пройдет парад Победы в Москве в 2024 году

В этом году парад Победы начнется в 10:00 по московскому времени и продлится несколько часов. В нем примут участие более девяти тысяч человек, в том числе герои СВО, и свыше 75 единиц военной техники.

По традиции в начале парада на Красную площадь вынесут флаг Российской Федерации и Знамя Победы. После этого президент Владимир Путин произнесет праздничную речь. Затем память погибших в Великой Отечественной войне почтут минутой молчания, и состоится торжественный марш.

Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

Репетиции парада на 9 Мая

Подготовка к мероприятию продолжалась с апреля, ее проводили в том числе на полигоне в Наро-Фоминске. В феврале для репетиций в Московскую область прибыл подвижный грунтовый ракетный комплекс «Ярс».

Помимо этого, репетиции шествия в центре российской столицы проводили 26 апреля, 2 и 5 мая. В них участвовали военнослужащие и колонны техники, например исторический танк Т-34, ракетные комплексы «Искандер», броневики «Тигр». Генеральная репетиция состоялась утром 7 мая.

Alexander Zemlianichenko Jr / XinHua / Global Look Press

Будет ли воздушная часть парада в 2024 году

В четверг, 9 мая, в Москве будет холодно, сообщил 360.ru эксперт ОНФ и член Научного совета РЭО Илья Рыбальченко. Синоптики прогнозируют от +1 до +4 градусов.

Для безопасных групповых полетов над Москвой кромка нижней границы облачности не должна быть менее 400 метров, объяснил эксперт. При сложных погодных условиях могут разрешить пролет по одному борту от группы, но даже в таком случае облачность должна быть не ниже 300–400 метров. По этой причине решение о проведении воздушной части парада Победы примут в последний момент.

«Но его вероятность невелика», — отмечал Рыбальченко.

Штурмовики Су-25 на генеральной репетиции воздушной части военного парада в честь 79-летия Победы в Великой Отечественной войне / РИА «Новости»

Где посмотреть парад Победы в 2024 году

Возможность наблюдать проход военной техники с трибуны Красной площади предоставляется далеко не каждому желающему — для этого необходимо специальное приглашение. Его выдают ветеранам Великой Отечественной войны, их детям и внукам, труженикам тыла, военнослужащим, представителям правительства и других стран.

В 2024 году из иностранных гостей заявлены лидеры Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении, Кубы, Лаоса и Гвинеи-Бисау. Также на праздник пригласили руководителей исполнительных органов Содружества Независимых Государств, Союзного государства, Организации Договора о коллективной безопасности.

Gavriil Grigorov/Kremlin Pool / Global Look Press

Билеты на парад не продают. На трибунах предусмотрено не более двух тысяч мест.

Однако мероприятие на Красной площади будут транслировать в прямом эфире по федеральным каналам. Начало — в 10:00 по московскому времени.

Пролет военной авиации можно будет увидеть воочию, если он состоится. Лучшие обзоры откроются с Софийской и Кремлевской набережных, Ленинградского шоссе, площади Белорусского вокзала, из парка Горького, Петровского парка, парка Дружбы на Речном вокзале, с Воробьевых гор, набережной Москвы-реки и из Москвы-Сити.

Edgar Breshchanov / Global Look Press

Будет ли салют в честь Дня Победы

Праздничный фейерверк начнется в 22:00 по московскому времени. Салют запускают из разных точек. Лучше всего наблюдать за шоу с парящего моста в парке «Зарядье», моста Багратион в Москве-Сити, а также с Бородинского, Андреевского и Крымского мостов.

Кроме того, салют хорошо видно с Поклонной горы, Воробьевых гор и Москворецкой набережной. Часто москвичи и гости города бронируют места на прогулочных теплоходах и катерах на Москве-реке и в ресторанах с панорамными окнами.