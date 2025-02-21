21 февраля 2025 18:56 День защитника Отечества, 23 Февраля. Когда появился праздник и как его отмечают Россияне отметят День защитника Отечества 23 февраля 0 0 0 Фото: Изображение сгенерировано с помощью нейросети / 360.ru Общество

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Сегодня День защитника Отечества принято праздновать концертами и салютами, но так было не всегда. Как появился праздник и почему его отмечают именно 23 февраля — в материале «360».

История праздника 23 Февраля После свержения царя в 1917 году Первая мировая война, в которую неосмотрительно ввязалась Россия, никуда не делась. Немцам не было дела до революции и смены власти — перемирие кончилось, они продвигались на восток, захватывали города. Чтобы остановить наступление, требовалась армия. Оккупантов открыто приветствовала немалая часть интеллигенции и прочие, в прошлом зажиточные, представители рухнувшего режима. Они всерьез полагали, что «немцы возьмут барыши, нас устроят, нам хорошо будет и себе заработают». Не сбылось: простых людей, не желавших отдавать обретенную своей кровью свободу было больше. Именно тогда прозвучал ленинский декрет-воззвание «Социалистическое отечество в опасности!» Многие крупные города молодой пролетарской страны ответили митингами и массовой записью добровольцев в новосозданную РККА — Рабоче-крестьянскую Красную армию. Первые отряды отправились на фронт уже 25 февраля.

Фото: Смотр войск Всевобуча, Красная площадь, 25 мая 1919 года. В центре — член Высшего военного совета РСФСР Эфраим Маркович Склянский / РИА «Новости»

Хотя 3 марта 1918 года был заключен Брестский мир, это не отменило других угроз. Красной армии пришлось сражаться с Белой гвардией, многочисленными интервентами и бандами, мечтавшими разорвать на куски «совдепию». Разбирались долгих четыре года: к осени 1922-го Гражданская война наконец завершилась.

Как отмечали 23 Февраля в СССР Впервые отпраздновать годовщину создания РККА решили в 1919 году — торжество планировали устроить 17 февраля. Так его можно было совместить с Днем Красного подарка (да, был такой недолговечный праздник), во время которого от населения принимали пожертвования для красноармейцев. Однако оба праздника выпадали на понедельник, их решили сдвинуть на воскресенье, 23 февраля. После несколько лет о Дне РККА не вспоминали — стране было не до того. Только в 1922-м власти учредили официальную дату праздника Красной армии — 23 февраля.

Фото: Пролетарская дивизия на Красной площади в Москве / РИА «Новости»

Конечно, это было против исторической правды: праздновать нужно было в январе. Но к таким мелочам решили не придираться. Для слишком дотошных начали публиковать статьи, подменяющие даты. Даже на фотокопии декрета Ленина об организации Красной армии лихо заретушировали 15 января. Кто-то припоминал, что именно 23 февраля в Петрограде начали формировать отряды красноармейцев. В конце концов официальная версия провозгласила: в этот день РККА отличилась «победой над германскими интервентами в псковско-нарвских боях». Бои, и правда, были, вот только едва ли победные. Тем не менее эта версия продержалась до распада СССР.

Фото: Кавалеристы Красной армии на параде в Москве. Фото: Scherl / Global Look Press

Позднее День РККА сменили на День Советской армии и Военно-морского флота. Его в Советском Союзе отмечали умеренно, поскольку день был рабочим. Всех мужчин и мальчишек (как будущих солдат — тогда редко кто не проходил срочную службу) поздравляли дома и на работе, дарили открытки и небольшие подарки. К Вечному огню и у военных памятников возлагали венки, в некоторых городах устраивали военные парады и салюты. Детские сады и школы проводили тематические утренники. Вечером по телевидению запускали праздничный концерт со звездами советской эстрады, которые исполняли военные песни. А главное — показывали действительно хорошее кино.

Фото: РИА «Новости»

День защитника Отечества в современной России Российская Федерация как правопреемница СССР не стала отменять важный для страны праздник. В 1993 году 23 февраля стало Днем защитника Отечества, а в 2002-м Государственная дума объявила его нерабочим праздничным и причислила к дням воинской славы России. Обычно в этот день президент поздравляет россиян и возлагает венок к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены. По всей стране проходят торжественные мероприятия, устраивают военно-спортивные соревнования, салюты. Города украшают праздничными инсталляциями и флагами. Многие военно-исторические музеи приглашают гостей на тематические и бесплатные выставки. Кроме того, в этот день на городских площадках проходят большие концерты ведущих исполнителей российской эстрады, выступающих с патриотическими песнями.