Раздастся последний звонок. Как не испортить главный день в жизни школьника Юрист Хмелевской: за плохое поведение на последнем звонке грозит штраф

В российских школах начались торжественные линейки. Советская традиция отмечать последний звонок сохранилась, но обросла нюансами, присущими времени. Что надеть и как себя вести, чтобы не испортить праздник себе и другим, выяснил 360.ru.

Почему последний звонок 25 мая: история праздника Впервые последний звонок отметили в 1948 году всего в двух городах. Директор школы № 182 в Коминтерновском районе Москвы (ныне СОШ № 1501) Георгий Асеев и педагог школы № 12 в Краснодаре Федор Брюховецкий настаивали на том, что начало и окончание учебного года нужно отмечать торжественно.

Кто именно являлся автором идеи, неизвестно, в разных концах страны праздник прошел в один день — 25 мая. Поэтому за последним звонком закрепилась именно эта дата. К 1957 году линейки в конце учебного года проводились уже по всей Москве, а затем по всему Советскому Союзу. В 1971 году праздник включили в список официальных школьных мероприятий. Дата последнего звонка в 2026 году Последний звонок стал традицией. Праздник проводится по окончании занятий, но перед выпускными экзаменами.

Формат и дату проведения школы определили самостоятельно, Минпросвещения России лишь выпустило рекомендации. Так, 19 мая последний звонок прошел в школе № 1324 на востоке Москвы, а 29 мая прозвенит для выпускников Первого Московского кадетского корпуса.

Интересно В 2025/26 учебном году последние звонки пройдут 26 мая, выпускные вечера — 27 июня. Такие рекомендации Минпросвещения России отправило в субъекты.

Помимо напутствия от учителей и выпускников в программу праздника предложили включить церемонию поднятия флага России и исполнения государственного гимна, чествование многодетных семей и династий, а также выступление родителей, удостоенных госнаград и участвовавших в СВО. Что нельзя делать на последнем звонке В каждой школе есть локальные акты, которые определяют порядок проведения мероприятий, сообщил 360.ru юрист, основатель консультационно-представительского Центра «Верус» Денис Хмелевской. Существуют также общие нормы, установленные на федеральном уровне. Их совокупность определяет правила поведения родителей и детей на последнем звонке.

У некоторых есть запреты на использование телефонов для съемок во время официальных речей и гимна. Никому нельзя приносить алкоголь и курить на территории школы. Денис Хмелевской Юрист

Дресс-код, по информации юриста, находится в ведении администрации отдельно взятой школы. Каких-либо законодательных запретов и предписаний нет. Соблюдать его следует как детям, так и взрослым. За нарушение администрация может не пустить на мероприятие, пожурить на сайте школы либо наложить предусмотренный локальными актами штраф. Хмелевской сообщил, что до последней меры обычно не доходит.

«Все участники должны проявлять уважение к традициям школы и страны, в случае неблагоприятных погодных условий следить за указаниями администрации по месту проведения, потому что администрация отвечает за безопасность здоровья школьников. Если промокнут, замерзнут или поскользнутся в грязи или лужах, то администрация отвечать будет», — предупредил специалист. Наказание за дебош на выпускном Хмелевской сообщил, что за несоблюдение пожарной безопасности во время последнего звонка грозит административная ответственность, этот вопрос находится в ведении пожарной инспекции. Техника безопасности — на контроле административно-технической инспекции и прокуратуры, качество продуктов — санэпиднадзора и Роспотребнадзора. «Если родители не обеспечили порядок, [выпускники] плохо себя ведут, есть статья 5.35 КоАП России о неисполнении обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних. Есть статья 6.10 КоАП о вовлечении несовершеннолетних в употребление алкоголя, если они пронесли алкоголь», — рассказал он.

По статье 20.22 КоАП накажут штрафом от полутора до двух тысяч рублей, если подросток пьян. Куда серьезной статья 151 УК России о вовлечении несовершеннолетних в антиобщественные действия. «Когда гуляют школьники, их очень легко, они же там навеселе, некоторым товарищам, скажем так, провокаторам антироссийским вовлечь их в общественные беспорядки. За это уголовная ответственность», — предупредил юрист. Избавиться от тревоги Выпускной может принести подростку не только радость, но и тревогу о будущем. Детско-семейный консультант, психолог Екатерина Безумнова в разговоре с 360.ru посоветовала сразу договориться о новой встрече.

Раньше не было соцсетей, и надо было друг друга по телефону находить и звать во двор. Сейчас есть соцсети. Нужно объединяться и сразу же в последний звонок договариваться, когда они организуют следующую встречу. Допустим, через месяц. Екатерина Безумнова Психолог

Важно придумать, как можно вместе проводить время вне школьных стен. Это позволит найти точки соприкосновения. Чтобы не бояться неопределенности после школы, психолог предложила составить план действий на ближайшие месяцы. Допустим, подготовиться к экзаменам, собрать информацию о вузе, съездить в него, познакомиться с другими абитуриентами.

Если предстоит уехать в другой город, присмотреть места, где можно проводить время, вступить в чаты, подыскать студенческие объединения, вроде КВН. Нужно собрать побольше информации о студенческой жизни помимо учебы. «Обязательно построить себе планы на лето, где и чем заниматься, и тогда тревожность станет меньше. Когда у нас есть какой-то план действий, мозгу становится понятно, что там дальше», — сказала она. Собеседница 360.ru напомнила, что в той же Москве много бесплатных мероприятий для молодежи. Кроме того, центры занятости предлагают курсы для студентов, профориентацию. Все это даст возможность разнообразить время и подыскать компанию. Советы родителям выпускников «Вот что точно нельзя делать, это обесценивать. Говорить: „Ой, да что ты преувеличиваешь, да что ты начал?“. Так делать не надо. Можно поделиться своей историей, рассказать о переживаниях и как справился с этим», — сказала психолог.

Родителю стоит обозначить, что он увидел волнение ребенка, разделить его чувства, попросить рассказать о переживаниях. Безумнова призвала проводить с ребенком больше времени, но не в телефонах, а качественно, например, выбрать день для поездки в институт. «На уровне подростка его проблемы глобальны для его возраста, его психика переживает большие процессы. Наша задача как родителей стать другом, поддержкой и опорой с заботой, любовью и интересом, любопытством», — отметила она. Наряд на выпускной Вопрос о том, стоит ли по-особому наряжаться на последний звонок, психолог предложила оставить на усмотрение выпускника. Но она настояла на том, что нужно научить ребенка праздновать такие моменты, поддерживать себя, замечать достижения. «Сначала они придут такие все красивые, но в процессе сыграет роль удобство и именно свое ощущение в этом наряде. Они могут экспериментировать что-то делать, могут что-то спокойное, достаточно сдержанное надевать, ключевое — чтобы им было классно в этом», — подчеркнула она.

Родителям стоит заранее определить бюджет и назвать ребенку сумму, в которую нужно уложиться при выборе наряда. Он выберет то, в чем захочет пойти, но в рамках определенной суммы. Безумнова заверила, что не для всех важна одежда как таковая, некоторые видят в ней способ творчески проявиться или показать себя красивыми и взрослыми. Наряд определенно отразится на состоянии выпускника в том смысле, как он запомнит себя в тот день.