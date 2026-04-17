Ведущий Дегтярев рассказал, что школьные выпускные стали превращаться в полноценные шоу

В Минпросвещения сообщили, что последние звонки в российских школах прозвенят 26 мая, а выпускные вечера проведут 27 июня. Ведомство рекомендует включить в программу мероприятия подъем флага, исполнение гимна, а также участие родителей и семей выпускников. Однако форматы праздника постепенно меняются. Ведущий и основатель ивент-агентства КСАНДИ Александр Дегтярев в беседе с «Авторадио» рассказал о тенденциях на выпускных вечерах 2026 года

«С одной стороны, как ни крути, усиливается официальная часть, то есть появляется больше какой-то церемониальности, да, акцент на ценностях, участие родителей. И при этом же параллельно выпускной уже превращается в полноценное шоу», — сказал специалист.

Эксперт отметил, что современный выпускной — это сочетание традиций, шоу и медийной составляющей. Специалисты отмечают рост затрат на такие праздники — в среднем примерно на 10–15% год к году.