Аналитики выяснили, что подготовка к Последнему звонку обойдется родителям в среднем в 24 тысячи рублей

Аналитики выяснили, что подготовка к Последнему звонку в 2026 году в среднем обойдется родителям в 24 тысячи рублей. Об этом сообщает RT .

Специалисты «Авито Товаров» и «Авито Услуг» рассказали, что большинство опрошенных (44%) планируют приобрести к Последнему звонку новую обувь. Кроме того, треть респондентов (38%) собираются купить для своих выпускников платье или костюм.

Также эксперты отметили, что каждый пятый россиянин (18%) включит в список необходимых покупок косметику. Еще 15% планируют купить банты и заколки для волос, а 16% — украшения и бижутерию.

Парикмахеры стали самыми востребованными специалистами в преддверии Последнего звонка — их услугами собираются воспользоваться 49% россиян. Пригласить на мероприятие фотографа планируют 43% родителей, а видеографа — 17%. Каждый пятый опрошенный (19%) рассказал, что организацию праздника возложит на профессионалов.

Всего в опросе, который предполагал множественный выбор ответа, приняли участие 10 тысяч респондентов.