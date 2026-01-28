Сегодня 13:26 Полная карта ЕГЭ-2026 для будущих абитуриентов: от выбора предметов до последнего резерва 0 0 0 Фото: РИА «Новости» Образование

Приближается дата, которая станет первым важным рубежом для всех будущих абитуриентов в 2026 году — 2 февраля. Именно до этого дня школьникам необходимо сделать ключевой выбор: определить, какие предметы, помимо обязательных, они будут сдавать на ЕГЭ. Что ждет учеников после этого решения, как строить подготовку и какие изменения анонсировал Рособрнадзор — в материале 360.ru.

Курс на совершенствование Для сотен тысяч российских одиннадцатиклассников стартует ответственная пора — подготовка к Единому государственному экзамену, который уже много лет является главным испытанием для выпускников школ и ключевым фильтром при поступлении в вузы. «ЕГЭ — это оценка уровня освоения школьной программы. Всего лишь. Но вся процедура <…> выстроена так, чтобы с максимальной объективностью этот уровень оценить», — сказал в беседе с «Российской газетой» глава Рособрнадзора Анзор Музаев. Несмотря на регулярные разговоры о возможных преобразованиях, в ведомстве заверили, что в 2026 году кардинальных перемен в системе проведения ЕГЭ не предвидится. По словам Музаева, экзамен сохранит свой нынешний формат, продолжив курс на планомерное совершенствование. Но в будущем все же ожидается несколько нововведений, о которых стоит знать уже сейчас.

Фото: РИА «Новости»

История и обществознание: не замена, а дополнение Одним из самых обсуждаемых вопросов стало возможное введение обязательного ЕГЭ по истории для всех выпускников. Музаев опроверг такой подход. Он пояснил, что речь идет совсем о другом: право требовать от абитуриентов результаты ЕГЭ по истории получат вузы при поступлении на гуманитарные и социально-экономические специальности.

Эту инициативу поддержал президент. Решение постепенно усиливать роль предмета истории правильное, и большинство его поддерживают. Анзор Музаев

В этом году одиннадцатиклассникам, которые уже начали готовиться сдавать обществознание, переживать не стоит: пока история не заменит этот экзамен, а только дополнит его как вариант по выбору. Но в дальнейшем история действительно станет полноценной заменой обществознания для ряда направлений. Глава Рособрнадзора выразил надежду, что интерес российских школьников к отечественной и мировой истории будет только расти.

Фото: РИА «Новости»

Ключевой дедлайн: успеть до 2 февраля Пока дискуссии о будущем экзаменов продолжаются, выпускникам-2026 пора переходить от размышлений к действиям. Главный организационный рубеж — подача заявления на участие в ЕГЭ. В этом году сроки сдвинули на одни сутки. Если обычно окончанием приема заявлений считается 1 февраля, то на этот раз, поскольку дата выпадает на воскресенье, финальным днем станет 2 февраля (понедельник). Что нужно указать в заявлении? Обязательные предметы: русский язык и математика. Выпускники текущего года могут выбрать уровень математики — базовый (для получения аттестата) или профильный (для поступления в вуз). Выпускникам прошлых лет и тем, кто уже имеет аттестат, для сдачи математики доступен только профильный уровень.

Предметы по выбору: их перечень зависит от требований конкретного вуза и выбранной специальности. Где подавать заявление? Выпускникам 2026 года — в своей школе.

Экстернам — в любой школе, имеющей государственную аккредитацию.

Выпускникам прошлых лет — в специальных пунктах регистрации, информация о которых размещена на сайтах региональных органов управления образованием. Какие документы потребуются? Помимо паспорта, разным категориям участников нужно подготовить дополнительные бумаги: Выпускникам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью — рекомендации психолого-медико-педагогической комиссии или справку об инвалидности для создания специальных условий на экзамене.

Выпускникам прошлых лет — оригинал или заверенную копию аттестата.

Студентам колледжей и ученикам иностранных школ — справку, подтверждающую освоение программы среднего общего образования. Расписание ЕГЭ-2026: три волны испытаний Как и прежде, проведение экзаменов будет разделено на три периода. Это позволяет охватить разных участников: от выпускников прошлых лет, готовых сдать экзамены досрочно, до тех, кто по уважительным причинам не смог присутствовать в основные сроки.

Фото: РИА «Новости»

Досрочный период (20 марта — 20 апреля) Откроется 20 марта экзаменами по географии и литературе. Основная масса экзаменов пройдет в конце марта — начале апреля. Этот период традиционно предназначен для выпускников прошлых лет и тех одиннадцатиклассников, которые по объективным причинам (соревнования, лечение, переезд) не могут участвовать в основном этапе. Основной период (1 июня — 9 июля) Самая массовая волна. Старт — 1 июня с истории, литературы и химии. Основные дни для обязательных предметов: русский язык — 4 июня, математика — 8 июня. Резервные дни запланированы на 22–25 июня, а в начале июля (8-го и 9-го числа) можно будет пересдать один из предметов, если не преодолен минимальный порог. Дополнительный период (4 — 25 сентября) Последний шанс в году сдать экзамены и получить аттестат для тех, кто провалил обязательные предметы в основной период.

Фото: РИА «Новости»

Выбор предметов: стратегия для поступления Для получения школьного аттестата достаточно преодолеть минимальный порог по русскому языку (24 балла) и математике базового уровня (не ниже тройки). С поступлением в вуз все обстоит иначе. Абитуриенту нужно предоставить результаты трех или четырех ЕГЭ в зависимости от специальности. Обязательным для всех остается русский язык. Два-три других экзамена формируются из утвержденного перечня: Профильный предмет, который вуз устанавливает как обязательный для конкретной специальности (например, математика для IT-направлений).

Один-два предмета из оставшегося списка, которые вуз либо определяет сам, либо дает абитуриенту право выбрать. Информацию для поступления лучше изучать заблаговременно на сайтах вузов. Необходимо сверить свой выбор предметов с требованиями выбранных факультетов, чтобы 2 февраля подать заявление без ошибок.