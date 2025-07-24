Родители российских школьников высказали негативное отношение к ЕГЭ

Большинство родителей российских школьников негативно относятся к единому государственному экзамену. Это следует из совместного исследования о мнении россиян относительно ЕГЭ, проведенного Telegram-каналом 360.ru и сервисом онлайн-опросов Anketolog.

Многие россияне (47%) заявили, что единый экзамен следует заменить на традиционную форму аттестации. О положительном отношении к ЕГЭ высказались только 6% опрошенных родителей и 14% — о скорее положительном отношении.

Кроме того, участники опроса высказали мнение о том, отражают ли результаты экзамена реальный уровень знаний школьников. Большая часть родителей (64%) считает, что результаты некоторых заданий вызвали вопросы, а справедливой оценку назвали только 24% опрошенных.

Среди преимуществ экзамена, названных родителями, — универсальность, упрощение системы поступления в вуз, уравнивание возможностей для поступления школьников из разных регионов и снижение уровня коррупции.

При этом 26% участников опроса заявили, что никаких достоинств у ЕГЭ нет. Многие родители (66%) высказались о высоком уровне стресса для школьников из-за экзамена. Кроме того, были названы другие недостатки этого метода проверки знаний — невозможность проверить глубину знаний, а также творческих и практических навыков у учеников, отсутствие четкой шкалы оценивания и выход заданий за рамки школьной программы.

Ранее стало известно, что в период сдачи ЕГЭ российские граждане закупили на маркетплейсах микронаушников на 158 миллионов рублей.