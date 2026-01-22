Минобразования Подмосковья: прием заявок на участие в ЕГЭ продлили до 2 февраля

Сроки подачи заявок на участие в Государственной итоговой аттестации в 2026 году продлили. Сообщить о своем намерении написать ЕГЭ можно до 2 февраля, ОГЭ — до 2 марта, рассказали в Минобразовании Подмосковья.

Подать заявку на участие в ГИА можно несколькими способами. Один из них — воспользоваться специальным сервисом на региональном портале. Услуга доступна в разделе «Образование» — «Школы». Сделать это также можно через мобильное приложение «Добродел», выбрав «Все услуги» — «Образование».

Подать заявку может как сам участник экзамена, так и его законный представитель. При этом нужно предъявить документ, удостоверяющий личность.

Подать заявку после установленного срока можно при наличии уважительных причин.