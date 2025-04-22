22 апреля 2025 13:33 Платные места в российских вузах ограничат квотами. Каких направлений это коснется? Депутат Пилипенко: закон о квотах платных мест в вузах повысит качество обучения 0 0 0 Фото: РИА «Новости» Эксклюзив

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Прием на платное обучение в российские вузы с 1 сентября 2026 года ограничат квотами, которые определит правительство. Законопроект находится на рассмотрении Госдумы. Член комитета по науке и высшему образованию нижней палаты парламента Ольга Пилипенко в комментарии 360.ru заявила, что документ уже прошел первое чтение. Сейчас в него вносят поправки, а после майских праздников рассмотрят снова.

Пилипенко подчеркнула, что ограничения на платные места коснутся только специальностей, которые не являются критически важными для экономики страны и не относятся к приоритетным для подготовки кадров. «Смысл законопроекта, который рассматривается в Госдуме, в том, что правительство проконтролирует количество не только бюджетных мест, которые выделяются каждый год во время приемной кампании, но и количество платных мест», — сказала она.

Фото: РИА «Новости»

Депутат пояснила, что сейчас некоторые частные вузы набирают студентов на платные места, не имея необходимого педагогического состава и без государственной регистрации. В результате выпускники после окончания обучения получают дипломы, у которых нет никакой ценности.

Поэтому у нас серьезная озабоченность тем, что люди выходят на рынок с дипломами высшего образования, абсолютно не соответствуя требованиям, которые им предъявляют. <...> Весь смысл этого законопроекта заключается в том, чтобы повысить ответственность вузов и качество высшего образования Ольга Пилипенко член комитета ГД по науке и высшему образованию

Пилипенко добавила, что ограничение на платные места в вузах заставит абитуриентов задуматься о поступлении на те направления, которые сегодня важны. К ним она отнесла медицинские и педагогические специальности, а также факультеты, готовящие инженеров. По ее словам, количество бюджетных мест на этих направлениях увеличили.

Фото: РИА «Новости»

Как появилась идея квот платных мест в вузах?

О рассмотрении законопроекта по ограничению приема на платные места в российские вузы сообщили «Известия». По данным газеты, документ разработала группа депутатов и сенаторов после февральского выступления президента России Владимира Путина на заседании Совета по науке и образованию. Глава государства заявил о необходимости решить вопрос о чрезмерном наборе студентов на платные направления и специальности, которые сегодня не востребованы на рынке труда. Президент добавил, что выпускники таких факультетов обладают невысоким качеством подготовки и после не могут устроиться на работу. Первый заместитель комитета Госдумы по просвещению Михаил Берулава заметил, что правительство получит право вводить квоты в том числе в государственных вузах, особенно в филиалах, которые они открыли в разных регионах.

«Это не значит, что платного образования не будет. Это значит, что оно станет более целевым и эффективным, — пояснил он.

Фото: РИА «Новости»

Ограничение на высшее образование

В начале апреля депутаты Госдумы приняли закон о запрете поступления в вузы без сдачи единого государственного экзамена. Как пояснила первый заместитель председателя комитета по просвещению нижней палаты парламента Яна Лантратова, закон закроет лазейку для выпускников колледжей, которые после выпуска из среднего учебного заведения поступали в вузы. По ее словам, ограничение решит вопрос нехватки кадров в рабочей сфере.