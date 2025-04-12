Переход на новую систему высшего образования в России не затронет ЕГЭ

Единого государственного экзамена не коснется переход на новую систему высшего образования. Об этом РИА «Новости» сообщил замглавы Минобрнауки Константин Могилевский.

По его словам, переход не затронет и квоты в вузах.

«Квоты выделяются на получение высшего образования в России для иностранцев. Это останется, но мы будем продолжать совершенствовать систему квот», — подчеркнул замминистра.

Переход на обновленную систему высшего образования начнется в России в 2026 году. К этому времени Минобрнауки подготовит и утвердит необходимые документы.

На прошлой неделе депутаты Госдумы приняли законопроект, ограничивающий возможность поступления выпускников в колледжи и вузы без сдачи ЕГЭ. Поправки устраняют лазейку для тех, кто хочет поступить в высшее учебное заведение, минуя единый государственный экзамен, объяснила депутат Яна Лантратова.