Лантратова поддержала закон об ограничении поступления выпускников колледжей в вузы без ЕГЭ

Государственная дума сегодня приняла законопроект, который ограничивает возможность поступления выпускников колледжей в высшие учебные заведения без сдачи ЕГЭ. Депутат Яна Лантратова сообщила телеканалу «Звезда» , что изменения в законе «Об образовании» закрывают лазейку для тех, кто хочет поступить в вуз, минуя ЕГЭ.

Парламентарий отметила: «Часто школьники, закончив девятый класс, идут в колледж, чтобы не сдавать ЕГЭ. Однако после они не продолжают обучение по специальности, а используют эту возможность для поступления в вузы». Это приводит к снижению качества образования.

По мнению депутата, изменения помогут повысить качество среднего профессионального образования и решить проблему нехватки кадров.