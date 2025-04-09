Лантратова поддержала закон об ограничении поступления выпускников колледжей в вузы без ЕГЭ

Государственная дума сегодня приняла законопроект, который ограничивает возможность поступления выпускников колледжей в высшие учебные заведения без сдачи ЕГЭ. Депутат Яна Лантратова сообщила телеканалу «Звезда», что изменения в законе «Об образовании» закрывают лазейку для тех, кто хочет поступить в вуз, минуя ЕГЭ.
Парламентарий отметила: «Часто школьники, закончив девятый класс, идут в колледж, чтобы не сдавать ЕГЭ. Однако после они не продолжают обучение по специальности, а используют эту возможность для поступления в вузы». Это приводит к снижению качества образования.
По мнению депутата, изменения помогут повысить качество среднего профессионального образования и решить проблему нехватки кадров.
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