Гулять всю ночь на выпускном и встречать рассвет? Насколько это законно и что может грозить школьникам
Юрист Ахтырко: выпускники могут гулять до утра в сопровождении взрослых
Выпускные вечера в российских школах в этом году рекомендовали провести 27 июня. Многие выпускники по традиции планируют встречать рассвет после праздника, однако единая дата торжества не отменяет действующие ограничения для несовершеннолетних. 360.ru разобрался вместе с юристом, могут ли школьники гулять ночью без родителей и кто отвечает за их безопасность.
Несовершеннолетние не получат никаких специальных послаблений в ночь выпускных вечеров, несмотря на рекомендации Минпросвещения провести праздник в единый день — 27 июня. Об этом 360.ru рассказала юрист Дарья Ахтырко.
«Наличие единого праздничного дня никаким образом не отменяет нормы права, которые установлены в регионах», — подчеркнула она.
Выпускной не отменяет комендантский час
В Московской области действует закон «О мерах по предупреждению причинения вреда здоровью и развитию несовершеннолетних». Детям младше 16 лет запрещено находиться в общественных местах без сопровождения взрослых с 23:00 до 06:00 в период с 1 мая по 31 августа, а в зимний период (с 1 сентября по 30 апреля) запрещено находиться на улице без взрослых с 22:00 до 06:00.
Для подростков от 16 до 18 лет аналогичное ограничение действует круглый год — также с 23:00 до 06:00.
Как пояснила Ахтырко, в выпускную ночь продолжают действовать те же правила, что и в любой другой день.
Кто может сопровождать выпускников
При этом сопровождать школьников должны взрослые, однако это не обязательно должны быть родители.
«Ответственность могут взять на себя педагоги или другие взрослые, которые будут сопровождать группу подростков, не достигших 18 лет», — уточнила Ахтырко.
Особенно актуально это для массовых мероприятий. Так, городской выпускной в Москве пройдет на ВДНХ в ночь на 27 июня и продлится до 06:00 утра. По данным мэрии, участие в нем примут около 40 тысяч человек. Вход на территорию будет организован по специальным браслетам с QR-кодами, а доступ получат только выпускники и сопровождающие.
Что грозит за нарушение
Если несовершеннолетних обнаружат ночью в общественном месте без взрослых, сотрудники полиции могут составить протокол.
Как отметила Ахтырко, в таких случаях речь идет о статье 5.35 КоАП РФ, предусматривающей ответственность за ненадлежащее исполнение родителями обязанностей по воспитанию и содержанию детей.
Ранее министр просвещения Сергей Кравцов сообщил, что ведомство рекомендовало провести выпускные вечера 27 июня. При этом дата носит рекомендательный характер, а окончательное решение остается за регионами и образовательными организациями.