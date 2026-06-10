Гулять всю ночь на выпускном и встречать рассвет? Насколько это законно и что может грозить школьникам

Юрист Ахтырко: выпускники могут гулять до утра в сопровождении взрослых

Выпускные вечера в российских школах в этом году рекомендовали провести 27 июня. Многие выпускники по традиции планируют встречать рассвет после праздника, однако единая дата торжества не отменяет действующие ограничения для несовершеннолетних. 360.ru разобрался вместе с юристом, могут ли школьники гулять ночью без родителей и кто отвечает за их безопасность.

Несовершеннолетние не получат никаких специальных послаблений в ночь выпускных вечеров, несмотря на рекомендации Минпросвещения провести праздник в единый день — 27 июня. Об этом 360.ru рассказала юрист Дарья Ахтырко.

«Наличие единого праздничного дня никаким образом не отменяет нормы права, которые установлены в регионах», — подчеркнула она.

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В Московской области действует закон «О мерах по предупреждению причинения вреда здоровью и развитию несовершеннолетних». Детям младше 16 лет запрещено находиться в общественных местах без сопровождения взрослых с 23:00 до 06:00 в период с 1 мая по 31 августа, а в зимний период (с 1 сентября по 30 апреля) запрещено находиться на улице без взрослых с 22:00 до 06:00.

Для подростков от 16 до 18 лет аналогичное ограничение действует круглый год — также с 23:00 до 06:00.

Как пояснила Ахтырко, в выпускную ночь продолжают действовать те же правила, что и в любой другой день.