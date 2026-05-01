Городской выпускной пройдет в ночь на 27 июня на ВДНХ

Городской выпускной в Москве пройдет на ВДНХ в ночь на 27 июня. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в телеграм-канале .

Праздник начнется вечером 26 июня и продлится до утра следующего дня — до 06:00. Для выпускников подготовят масштабную программу с интерактивными площадками, концертами популярных российских артистов и выступлениями диджеев.

Как отметил Собянин, исполнителей для концерта традиционно выбирали сами школьники.

На время мероприятия центральная территория парка будет доступна только для выпускников и их сопровождающих — вход организуют по индивидуальным браслетам с QR-кодом. Городской выпускной соберет около 40 тысяч человек.

