День учителя — 2025: история и традиции праздника
Ежегодно в России отмечают День учителя — профессиональный праздник работников сферы образования. Принято поздравлять наставников, выражать им признательность за труд и вклад в воспитание молодого поколения. Об истории праздника, его значении и традициях, которые сложились за многие годы, — в материале 360.ru.
Когда отмечают День учителя в России
День учителя в России и еще более чем 100 странах отмечают 5 октября. Это профессиональный праздник не только учителей, но всех работников образовательной сферы.
История праздника
В 1966 году ЮНЕСКО — специализированное учреждение Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры — утвердила статус учителя. В документе «Рекомендации, касающиеся статуса учителей» подчеркивалось, что успехи в образовании зависят от компетенции и профессиональных качеств педагога. В 1994-м та же организация основала Международный день учителей.
В СССР Верховный Совет согласовал праздник в честь преподавателей указом от 29 сентября 1965 года. Его назначили на первое воскресенье октября. После 1994-го, уже в Российской Федерации, День учителя стали отмечать как и во всем мире — 5 октября.
Пора понять, что чем меньше у учителя свободного времени, чем больше он загружен всевозможными планами, отчетами, заседаниями, тем больше опустошается его духовный мир, тем скорее наступит та фаза его жизни, когда учителю уже нечего будет отдавать его воспитанникам.
Василий Сухомлинский
Педагог
Традиции и приметы в День учителя
В этот день существует несколько традиций, которые соблюдают в школах и других образовательных учреждениях. Одна из них — поздравление учителей учениками и коллегами.
Учащиеся готовят выступления, рисуют стенгазеты, делают поделки своими руками или просто дарят цветы. Также в этот день проводят концерты и праздничные мероприятия.
Еще одна традиция — вручение грамот и наград педагогам за их труд и вклад в образование. Это может быть благодарность от руководства школы или вышестоящих органов.
Интересно
Кроме того, с Днем учителя связаны различные приметы и поверья. Считается, что, если ученик подарит букет из желтых цветов, это принесет ему удачу и успех в учебе. А если учитель первым зайдет в класс утром, то учебный год будет успешным.
Факты об учителях
Учителя — не просто люди, которые передают знания. Они играют важную роль в формировании личности и, как следствие, развитии общества.
Вот некоторые факты о педагогах:
- Первые учителя появились в Вавилоне, Ассирии и Китае в четвертом тысячелетии до нашей эры;
- Учитель — одна из самых стрессовых профессий. По этому показателю ее можно сравнить с работой пожарного или спасателя;
- Почти 86% учителей — женщины. В начальной школе их доля равна 99,3%;
- Учитель в России может вести сразу несколько предметов, например смежных — алгебру и геометрию или русский язык и литературу. За границей педагог имеет право преподавать только одну дисциплину;
- Средний возраст учителей в России — 46 лет;
- В среднем на одного учителя приходится 19 детей.
День учителя — еще один повод порадовать любимых педагогов. Поздравить можно цветами, конфетами и открытками. Главное — теплые и искренние слова благодарности за заботу и знания.
Поддержка учителей в России
В 2025 году поддержка учителей в России — приоритет нацпроекта «Образование». Основные меры: индексация зарплат на 13,2%, новая система оплаты труда (НСОТ) и целевые программы.
- Зарплата и индексация: Средняя зарплата — 55–71 тысяч рублей. Индексация с января 2025 года — 13,2%;
- «Земский учитель»: миллион рублей (два миллиона в Дальневосточном Федеральном округе и новых регионах) за пять лет работы в селе. Условия: до 35 лет, конкурс. С 2025 года также компенсируют ЖКХ;
- Молодые учителя: Студенты педколледжей (от 18 лет) могут работать в начальных классах. Фонд «Новый учитель» — стажировки, курсы. Бесплатное повышение квалификации по цифровизации.
- Льготы: Досрочная пенсия при выслуге 25 лет. Льготная ипотека 6%, компенсация аренды, субсидии на ЖКХ от 50 до 100%, отпуск 56 дней.