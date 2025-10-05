Ежегодно в России отмечают День учителя — профессиональный праздник работников сферы образования. Принято поздравлять наставников, выражать им признательность за труд и вклад в воспитание молодого поколения. Об истории праздника, его значении и традициях, которые сложились за многие годы, — в материале 360.ru.

Когда отмечают День учителя в России

День учителя в России и еще более чем 100 странах отмечают 5 октября. Это профессиональный праздник не только учителей, но всех работников образовательной сферы.

История праздника

В 1966 году ЮНЕСКО — специализированное учреждение Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры — утвердила статус учителя. В документе «Рекомендации, касающиеся статуса учителей» подчеркивалось, что успехи в образовании зависят от компетенции и профессиональных качеств педагога. В 1994-м та же организация основала Международный день учителей.

В СССР Верховный Совет согласовал праздник в честь преподавателей указом от 29 сентября 1965 года. Его назначили на первое воскресенье октября. После 1994-го, уже в Российской Федерации, День учителя стали отмечать как и во всем мире — 5 октября.