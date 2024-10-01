Сегодня 15:51 День учителя. Что можно и нельзя дарить педагогу Психолог Владыкина: подарок учителю нужно выбирать на основе его интересов 0 0 0 Фото: Aleksey Smyshlyaev / Global Look Press Интересное

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Учитель — один из главных людей в жизни ребенка: именно он закладывает знания, которые пригодятся в будущем, показывает, как вести себя, и играет роль наставника. О том, как поздравлять педагогов с их профессиональным праздником, — в материале 360.ru.

Какого числа празднуют День учителя в России В 1920 году, после Октябрьской революции, Совет народных комиссаров принял декрет об учреждении Всероссийской чрезвычайной комиссии по ликвидации безграмотности. Спустя 10 лет все дети были обязаны получать среднее образование. По данным переписи населения 1939-го, среди жителей СССР в возрасте от девяти до 49 лет число грамотных возросло до 87,4%. Советская школа стала одной из самых передовых в мире, поэтому учителей уважали и чтили их роль в развитии общества.

День учителя в СССР отмечали каждое первое воскресенье октября. Однако с 1994 года для удобства россиян этот праздник объединили со Всемирным днем учителей — 5 октября.

Фото: РИА «Новости»

Что подарить учителю на праздник Важность педагога в жизни нельзя отрицать — наверняка у каждого до сих пор хранятся воспоминания о «том самом учителе». Для самих преподавателей их профессиональный праздник — одно из важнейших и психологически значимых событий, рассказала 360.ru психолог Марина Владыкина.

В этот день они могут получить обратную связь и благодарность за свою работу, что поможет чувствовать себя более нужными и преданно заниматься любимым делом. Марина Владыкина

Тем не менее праздник может послужить и источником стресса: учителя могут ощущать давление и ожидания, связанные с этим днем, что повышает уровень тревожности.

Фото: Freepik

Топ неудачных подарков на День учителя День учитель — повод поддержать педагогов в их профессиональном и личном росте, поэтому при выборе подарка важно учитывать личностные качества и интересы того, кого поздравляешь. «Подарки учителям должны показывать заботу и уважение, важно избегать тех, что могут быть неподходящими или даже оскорбительными», — предупредила психолог.

Фото: РИА «Новости»

Стоит воздержаться от подарков, связанных с алкоголем или табаком. Психолог отметила, что такие жесты внимания могут быть недопустимыми в некоторых образовательных учреждениях. Подарки для личной гигиены — духи, мыло или косметика — могут быть восприняты как слишком личные. Также стоит избегать дорогих презентов.

Фото: Freepik

Идеи подарков для учителей Лучше выбирать подарки, которые выражают вашу благодарность и уважение, но не вызывают недопониманий или отрицательных эмоций, добавила собеседница «360».

Благодарственная открытка или книга. Напишите теплые слова благодарности на открытке. Это простой, но хороший способ выразить признательность. Как вариант — подарите книгу, которая может быть интересной для учителя. Цветы. Можно выбрать цветы, которые учителю особенно нравятся или которые символизируют что-то определенное. Например, в некоторых культурах роза означает любовь, а лилия — чистоту и покой.

Фото: Gavriil Grigorov/Kremlin Pool / Global Look Press

Однако помните, что букет быстро осыпается, поэтому стоит выбирать «долгоиграющие» растения. Подарочный сертификат в книжный магазин, кафе или спа-салон может быть отличным выбором, так как позволит учителю выбрать подарок самостоятельно. Возможно, педагог давно говорил, что хочет на массаж или попробовать себя в лепке из глины.

Фото: РИА «Новости»

Кофе или чай. Если учитель любит кофе или чай, подарите ему качественные сорта либо ароматные смеси. Можно собрать целый набор или составить букет, добавив туда сладости. Такой жест внимания точно оценят. Ручка или блокнот. Красивая ручка либо хороший ежедневник — полезный и стильный презент для педагога. Особенно подойдет тем учителям, которые любят вести планеры и записывать свои мысли.