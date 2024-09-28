Сегодня 02:42 Аборт крупным планом вместо уроков. Кто и зачем напугал школьников на Сахалине Психолог Буянова: видео с абортами оттолкнет школьниц иметь детей 0 0 0 Фото: РИА «Новости» Образование

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Екатерина Мизулина

Лекция о беспорядочных половых связях и вреде наркотиков для учеников старших классов школы № 7 города Оха на Сахалине закончилась крупным скандалом. Автор программы и основатель движения «Положительный вирус» Вадим Жаров показал школьникам видео со снятыми крупным планом сценами аборта. По требованию учителей показ ролика прекратили, но снятые в актовом зале кадры разлетелись по Сети. Психологи в беседе с 360.ru заявили, что просмотр подобных видео может нанести школьникам серьезную психологическую травму.

Видео с абортом перед уроками

Вызвавшую скандал лекцию с роликом про аборты провели перед уроками в пятницу, 27 сентября. Старшеклассников собрали в актовом зале. В беседе с Telegram-каналом «Осторожно, новости» ученики рассказали, что их не предупредили о теме внеклассного занятия. В ходе лекции спикер Вадим Жаров рассказал подросткам о рисках, которые несут беспорядочные половые связи, опасности наркотиков, а также о нежелательных беременностях в юном возрасте.

«Показывали документальный фильм, о том, сколько абортов происходит в России каждый час и каждую минуту. Говорили что нельзя делать аборт, так как для девушки это может быть летально, что она может стать бесплодной», — рассказал один из школьников.

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Перед показом кадров с абортом Жаров предупредил, что те, кто не хочет этого видеть, могут отвернутся. Судя по снятому в зале видео, многие ученики отвели глаза. «Девушка приходит, узнав о своей беременности, в женскую консультацию. И первое, что ее спрашивает доктор — не как вы хотите родить здорового ребенка и иметь беременность, а о том, каким образом вы хотите прервать беременность», — комментировал кадр лектор. В комментарии 360.ru Вадим Жаров заявил, что читает в российских школах эту программу уже 13 лет и впервые столкнулся с такой жесткой реакцией.

Он признался, что обычно заранее договаривается с педагогами о показе видео с кадрами аборта. Но в случае с этой школой сделать этого не успел.

Обычно мы согласовываем показ, потому что дети с 15−16 лет уже знают о беременности и мы всегда спрашиваем педагогов об уместности этого видео. У нас есть определенная задача — предостеречь детей от фатальных ошибок. Есть отзывы и от детей, и от педагогов, потому что люди видят эффективность мероприятий. Вадим Жаров Автор лекции

Собеседник 360.ru подчеркнул, что обсудил со школьниками целый ряд вопросов, а тема аборта не была ключевой. По словам Жарова, сейчас в деле разбирается Министерство здравоохранения региона, куда позвонила одна из разгневанных мам. «Осторожно, новости» получили комментарии в пресс-службе Минздрава Сахалина. Там заявили, что показанный школьникам ролик с профильными структурами никто не согласовывал, поэтому сейчас началась проверка с последующими мерами административного характера. Для Жарова это не первая лекция на Сахалине. Местным детям об абортах и опасности наркотиков он рассказывал еще в 2019 году. «На 11-й неделе беременности в чреве матери полностью сформированного ребенка разрывают на части. Врач узнает о том, что операция прошла успешно лишь потому, что на салфеточку выкладываются ручки, ножки», — приводило цитату лектора АСТВ.

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Также он показывал ролики о наркозависимой паре, где девушка занималась проституцией, чтобы обеспечить дозой себя и своего молодого человека. Часть присутствующих на лекции школьниц ушла после этих историй в слезах. Вадим Жаров — основатель движения «Позитивный вирус» и служитель церкви евангельских христиан. Его имя есть в числе участников пятой миссионерской конференция «Идем вместе 2020». Там собираются члены живущие в России последователи Всемирного пятидесятнического братства — крупнейшего в мире направления протестантизма. На Сахалин Жаров приехал не один, а с лидером группы прославления ярославской пятидесятнической организации «Церковь Божья» Галимом Хусаиновым, который исполнил перед школьниками песни о прославлении Христа.

Шокирующая профилактика борьбы с бездетностью

На лекцию в Сахалинской школе отреагировала глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина. В своем Telegram-канале она предположила, что таким способом власти региона решили повысить рождаемость. «Я плохо отношусь к такой „профилактике“. Видео с трудом сможет осилить даже взрослый, не говоря уж о детях, которые могут получить психологическую травму от просмотра. Показывать мальчикам и девочкам вместе — такое себе. Очень аккуратно нужно говорить на эти темы. И лучше, чтобы это делали родители», — написала она. Председатель Комитета Госдумы по вопросам семьи женщин и детей Нина Останина в беседе с 360.ru заявила, что намерена добиваться наказания для директора сахалинской школы, преподавателей и организаторов лекции. «Я готовлю запрос Генеральную прокуратуру и министру просвещения, чтобы навел порядок в образовательных организациях, и чтобы наказала директора и педагогов, которые позволили без согласия родителей проведение подобной лекции без согласия родителей», — сказала депутат.

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Останина пояснила, что это «медвежий» подход к воспитанию подростков и абсолютно непрофессиональные шаги, которые не только вмешиваются в личную жизнь детей, но и несут ущерб их психологическому здоровью. «Я — взрослая женщина и даже мне неудобно на это смотреть. Я не знаю, кто это организовал и зачем, но мне кажется, что вместо желаемого эффекта это даст обратный», — подытожила она.

Удар по подростковой психике

В просветительских мероприятиях о половых связях для подростков ничего плохого нет. Им нужно рассказывать о контрацепции, о том, когда организм готов к первому сексу. Но показ аборта, фактически убийства еще не рожденного ребенка — это сильный удар по психике. Об этом 360.ru заявила детский психолог Дарья Дугенцова. Она подчеркнула, что ей непонятна сама идея лекции, которую прослушали сахалинские школьники. «К чему ведет человек, который создал эту программу, к какой мысли он подводит детей? К тому, что аборты это плохо, окей. А о том, что рушить психику детей — это тоже плохо, об этом он не подумал? У подростков и так расшатанная система на фоне выброса гормонов, поэтому риск получить реальную психологическую травму очень велик», — предупредила Дугенцова.

Детский психолог добавила, что сама история, как специалиста, ввергла ее в ужас.

Фото: Pixabay

С этим мнением согласилась психолог Ольга Буянова. По ее словам, профилактика абортов среди подростков тема сегодня особенно актуальная. Сейчас первые искусственные прерывания беременности приходятся на возраст от 16 до 18 лет. «Аборт — тяжелое психологическое и эмоциональное испытание даже даже для взрослой женщины, не говоря уже о девочке, у которой в силу возраста вообще не сформирована устойчивая психика», — пояснила собеседница 360.ru.

Буянова подчеркнула, что показ видео с прерыванием беременности без фильтров сильно бьет по психике и скажется в будущем на тех, кто это увидел.

Видео с процедурой удаления плода крупным планом способно сформировать у девочек отрицательное отношение к себе, как будущей женщине. В этот момент она может окончательно решить для себя, что никогда не захочет заводить ребенка, потому что это больно, страшно и неприятно. Ольга Буянова Психолог

Это скажется и на будущей половой жизни школьниц, потому что во время интимной близости они могут вспомнить эти шокирующие кадры и не получат удовлетворения. Кроме того, в случае беременности внутренне настроенный организм может отторгнуть плод.

«Если мы проведем эксперимент, то лет через 20, я уверена, у некоторых из этих ребят не будет детей, если сейчас с ними не поработает психолог», — добавила Буянова.

Фото: Pixabay

В своих лекциях, как считает она, ведущий использовал принцип скрытой манипуляции, объясняя, что если женщина решится на аборт, то уже никогда не станет счастливой. «Он рассказывал, что врач в женской консультации сразу спрашивает у будущей пациентки, каким способом она хочет прервать беременность. С чего он решил, что каждый врач заводит такую беседу? Это абсолютно не так. Такими методами с подростками работать нельзя. Это манипуляция подростковой психикой», — отметила Буянова. Собеседница допустила, что автор лекции действовал из лучших побуждений, но выбрал не тот способ, потому что в итоге он просто наносит травмы психике подростков, отталкивая их от желания иметь детей в будущем.