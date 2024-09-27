Школьникам на Сахалине показали видео с процессом аборта

Старшеклассникам на Сахалине в ходе лекции в актовом зале показали жесткое видео с процессом абортирования. Об этом в Telegram-канале рассказала глава Лиги безопасного интернета, член Общественной палаты России Екатерина Мизулина.

По ее мнению, местные власти, видимо, решили таким образом повысить рождаемость.

«Я плохо отношусь к такой „профилактике“. Видео с трудом сможет осилить даже взрослый, не говоря уж о детях, которые могут получить психологическую травму от просмотра», — написала она.

Мизулина добавила, что подобные кадры лучше не показывать одновременно мальчикам и девочкам, а очень аккуратно говорить на эти темы. По ее мнению, будет лучше, чтобы это делали родители.

Ранее комитет Госдумы по охране здоровья предложил сократить срок возможности сделать аборт до девяти недель. Депутаты также указали на необходимость подготовить поправку в закон, что показанием для аборта будет являться беременность в результате изнасилования.