Землю накроет жесточайшая магнитная буря. Чем опасно облако плазмы
Ученые зафиксировали аномальную активность Солнца — звезда выбросила к Земле облако плазмы, что грозит жителям планеты сильной магнитной бурей. Она начнется уже утром в воскресенье.
Магнитная буря: прогнозы ученых
Руководитель лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН Сергей Богачев рассказал РИА «Новости», что на Солнце произошла вспышка и плазма от протуберанца (плотного холодного волокна плазмы большой массы) скоро приведет к магнитным бурям на Земле.
«Сильные магнитные бури ожидаются на стыке сегодняшних и завтрашних суток в результате воздействия выброса массы, приход которого к Земле прогнозируется примерно в это время», — объяснил специалист.
Вспышку зафиксировали вечером 21 марта. По словам Богачева, она не была масштабной, но зато поразила ученых показателями активности. Явлению присвоили средний балл — уровень M1.2, однако вспышка показала высокую скорость и массу выброса. Такие параметры зафиксировали в этом году впервые.
Астроном предположил, что из равновесия вышел находившийся рядом крупный протуберанец, который в итоге выбросило к Земле. Подобную структуру ученые засекли пару дней назад на видимой стороне Солнца, но теперь она исчезла. Возможно, именно данная плазма скоро «ударит» по планете. Предварительно, это произойдет между 3:00 и 6:00 по московскому времени в воскресенье.
Точный прогноз пока сделать сложно, отметил специалист. Предполагается, что магнитная буря достигнет уровня G3. В последний раз подобное происходило в начале января.
Что советуют делать врачи
Магнитные бури могут негативно отразиться на здоровье, предупреждают врачи. Особенно это касается людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями.
Врач-терапевт Андрей Кондрахин отметил, что при магнитных бурях могут обострятся любые недуги, потому что нарушается текучесть крови. В группе риска находятся и люди с болезнями легких, печени и почек.
Невролог Екатерина Демьяновская обратила внимание, что во время магнитных бурь метеозависимым людям необходимо спать не менее восьми часов и больше гулять. Также она предложила правильно питаться, отказаться от алкоголя и заниматься йогой, чтобы улучшить кровообращение.
Специалист рекомендовала регулярно пить воду, чтобы исключить недостаток жидкости, и добавила, что магнитные бури влияют не только на сердечно-сосудистую систему, но и на нервы и психику.