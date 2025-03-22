Землю накроет жесточайшая магнитная буря. Чем опасно облако плазмы

Ученые зафиксировали аномальную активность Солнца — звезда выбросила к Земле облако плазмы, что грозит жителям планеты сильной магнитной бурей. Она начнется уже утром в воскресенье.

Вспышку зафиксировали вечером 21 марта. По словам Богачева, она не была масштабной, но зато поразила ученых показателями активности. Явлению присвоили средний балл — уровень M1.2, однако вспышка показала высокую скорость и массу выброса. Такие параметры зафиксировали в этом году впервые.

«Сильные магнитные бури ожидаются на стыке сегодняшних и завтрашних суток в результате воздействия выброса массы, приход которого к Земле прогнозируется примерно в это время», — объяснил специалист.

Руководитель лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН Сергей Богачев рассказал РИА «Новости» , что на Солнце произошла вспышка и плазма от протуберанца (плотного холодного волокна плазмы большой массы) скоро приведет к магнитным бурям на Земле.

Астроном предположил, что из равновесия вышел находившийся рядом крупный протуберанец, который в итоге выбросило к Земле. Подобную структуру ученые засекли пару дней назад на видимой стороне Солнца, но теперь она исчезла. Возможно, именно данная плазма скоро «ударит» по планете. Предварительно, это произойдет между 3:00 и 6:00 по московскому времени в воскресенье.

Точный прогноз пока сделать сложно, отметил специалист. Предполагается, что магнитная буря достигнет уровня G3. В последний раз подобное происходило в начале января.

Что советуют делать врачи

Магнитные бури могут негативно отразиться на здоровье, предупреждают врачи. Особенно это касается людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Врач-терапевт Андрей Кондрахин отметил, что при магнитных бурях могут обострятся любые недуги, потому что нарушается текучесть крови. В группе риска находятся и люди с болезнями легких, печени и почек.

Невролог Екатерина Демьяновская обратила внимание, что во время магнитных бурь метеозависимым людям необходимо спать не менее восьми часов и больше гулять. Также она предложила правильно питаться, отказаться от алкоголя и заниматься йогой, чтобы улучшить кровообращение.

Специалист рекомендовала регулярно пить воду, чтобы исключить недостаток жидкости, и добавила, что магнитные бури влияют не только на сердечно-сосудистую систему, но и на нервы и психику.