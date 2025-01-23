Врач Лепилова: во время магнитных бурь могут повышаться тревожность и пульс

Воздействие магнитных бурь особенно остро ощущают люди с хроническими заболеваниями. Чтобы облегчить неприятное состояние, рекомендуется заранее проконсультироваться с лечащим врачом. Об этом рассказала невролог Полина Лепилова в беседе с RT .

По ее словам, пациенты с сердечно-сосудистыми заболеваниями, такими как ишемическая болезнь сердца и артериальная гипертония, могут наблюдать учащение пульса и повышение артериального давления.

«Те, кто имеет бронхолегочные заболевания — хроническую обструктивную болезнь легких, бронхиальную астму, — могут отмечать ухудшение самочувствия в виде усиления одышки, кашля», — предупредила врач.

Она также отметила, что при тревожных и депрессивных расстройствах порой наблюдаются повышение уровня тревоги, снижение работоспособности и настроения.