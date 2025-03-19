Врач Кондрахин: люди с заболеваниями сердца сильнее ощущают магнитные бури

Врач-терапевт Андрей Кондрахин рассказал о влиянии магнитных бурь на людей. Его слова передала «Вечерняя Москва».

Как отметил медик, магнитная буря особенно сильно сказывается на людях с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

«Неожиданно могут обостриться любые недуги, потому что меняется окружающая среда», — процитировало радио Sputnik специалиста.

По словам врача, люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями более подвержены этому явлению. Во время магнитных бурь нарушается текучесть крови, что может привести к скачкам давления. Кроме того, в группе риска находятся люди с болезнями легких, печени и почек. Однако недомогание должно вскоре пройти, так как воздействие бури не будет длительным.