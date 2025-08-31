Описал ядерный апокалипсис и бесследно исчез. Тайна судьбы Владимира Александрова, физика из СССР

Советский ученый Владимир Александров прославился на весь мир, рассчитав сценарий ядерной зимы и конца света с пугающей точностью. Именно на фоне его выступлений СССР и США пришли к необходимости заключения договоров об ограничении ядерного оружия. Однако спустя всего пару лет после этого физик бесследно пропал, и его исчезновение остается загадкой по сей день. Подробности — в материале 360.ru.

Гипотеза о ядерной зиме Владимир Александров родился и вырос в поселке Память Парижской Коммуны в Горьковской области (нынешней Нижегородской). Его детство и юность были самыми обычными: окончил школу поступил в МФТИ, а после института попал в Вычислительный центр Академии наук к легендарному ученому Никите Моисееву. Под его началом Александров стал руководить лабораторией, занимавшейся моделированием процессов климатических изменений и модели общей циркуляции океана и атмосферы. На фоне этой работы Владимир несколько раз командировался в США в рамках соглашения об обмене результатами научных исследований. За границей у физика была возможность проверить расчеты на суперкомпьютере Cray-1, аналогов которому в Советском Союзе тогда не было.

Фото: РИА «Новости»

В 1983 году, когда американский ученый Карл Саган представил гипотезу о ядерной зиме, которая подразумевала ужасные климатические последствия атомной войны, Моисеев попросил Александрова проверить эту теорию. Физик сделал это с помощью советских вычислительных систем. И результаты оказались настолько шокирующими, что заокеанские коллеги поначалу отказывались верить цифрам и сочли прогнозы просто пропагандой. Однако после проверки расчетов на оборудовании в США стало ясно, что советский ученый был прав. Расхождений практически не обнаружилось. И это потрясло мировое научное сообщество.

Фото: РИА «Новости»

Две части апокалипсиса Из результатов работ Александрова следовало, что в случае атомной войны все человечество ждет практически конец света. Физик обстоятельно доказал, что даже треть ядерных арсеналов запустит необратимые процессы. Планету охватят огненные смерчи, которые погребут под собой и асфальт, и пластик, и людей. Все существующее в мире превратится в 200 миллионов тонн месива и сажи. Но и это была только первая часть апокалипсиса. После того, как стихнут смерчи, сажа начнет подниматься в стратосферу и в итоге накроет всю Землю, погружая территории от Каира до Осло во мглу, которая продержится не меньше месяца. Наступит резкое похолодание на 50 градусов: морозы придут даже в Саудовскую Аравию. Там, где сейчас тропики, будут ледяные пустыни. Вслед за необратимыми климатическими изменениями начнет гибнуть все, что еще осталось в живых. Растения и животные вымрут. Люди, сумевшие чудом спастись после ударов, погибнут от голода и холода. «Биосфера Земли изменится так сильно, что это исключит возможность жизни человека», — к такому заключению пришел Александров. Осенью 83-го советский физик представил свои пугающие расчеты на конференции в Вашингтоне. Прослушав его выступление, американские коллеги признавались, что еще никогда им не было так страшно.

Фото: РИА «Новости»

Угроза Соединенным Штатам После научного триумфа Александров стал невероятно востребован на конференциях по всему миру. Он выступал на разных языках и посещал множество стран. Именно на фоне его предупреждений СССР и США пришли к необходимости заключить договоры об ограничении ядерного оружия. Фигура Александрова приобретала все больше влияния, в том числе и в военном мире. И, конечно, находились недовольные этим фактом. Кроме того, через некоторое время благодаря дружбе советского физика с американским ученом Майклом Маккракеном Владимир получил доступ к суперкомпьютерам закрытой Ливерморской лаборатории, где вели разработки ядерного оружия. В спецслужбах понимали, что Александров видит и знает очень многое, в том числе он мог выявить уязвимости американских систем, а значит, теоретически представлял угрозу Соединенным Штатам.

Фото: U.S. Department of Defense / U.S. Department of Defense

Исчезновение Владимира Александрова В марте 1985 года ученые приехал в испанский город Кордова на очередное выступление. Свою последнюю лекцию о последствиях ядерной войны он провел 31 марта. Как утверждали потом окружающие, в советском физике были заметны некие перемены: исчез свойственный ему юмор, выражение лица было задумчивым. На следующий день, 1 апреля, Александров собирался вылететь в Москву, однако этого так и не произошло. Накануне он вышел из отеля, чтобы прогуляться, и бесследно исчез. В гостиничном номере остались лежать все его вещи и деньги. Год спустя полиция Испании заявила, что пределы страны ученый не покидал. Исчезновение физика обсуждали во всем мире, в том числе в американских СМИ.

Тайна его исчезновения усугубляется подозрениями некоторых западных ученых, что сценарий ядерной зимы был предложен Москвой, чтобы дать антиядерному движению в США и Европе новые средства в борьбе с наращиванием Америкой военной мощи. Time

Спустя время французский физик Жан-Пьер Пети, который был лично знаком с Александровым, выпустил книгу, в которой заявил, что его советский коллега погиб в результате заказного убийства. Доказательств этому не появилось до сих пор.