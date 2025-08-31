Описал ядерный апокалипсис и бесследно исчез. Тайна судьбы Владимира Александрова, физика из СССР
Советский ученый Владимир Александров прославился на весь мир, рассчитав сценарий ядерной зимы и конца света с пугающей точностью. Именно на фоне его выступлений СССР и США пришли к необходимости заключения договоров об ограничении ядерного оружия. Однако спустя всего пару лет после этого физик бесследно пропал, и его исчезновение остается загадкой по сей день. Подробности — в материале 360.ru.
Гипотеза о ядерной зиме
Владимир Александров родился и вырос в поселке Память Парижской Коммуны в Горьковской области (нынешней Нижегородской). Его детство и юность были самыми обычными: окончил школу поступил в МФТИ, а после института попал в Вычислительный центр Академии наук к легендарному ученому Никите Моисееву.
Под его началом Александров стал руководить лабораторией, занимавшейся моделированием процессов климатических изменений и модели общей циркуляции океана и атмосферы.
На фоне этой работы Владимир несколько раз командировался в США в рамках соглашения об обмене результатами научных исследований. За границей у физика была возможность проверить расчеты на суперкомпьютере Cray-1, аналогов которому в Советском Союзе тогда не было.
В 1983 году, когда американский ученый Карл Саган представил гипотезу о ядерной зиме, которая подразумевала ужасные климатические последствия атомной войны, Моисеев попросил Александрова проверить эту теорию.
Физик сделал это с помощью советских вычислительных систем. И результаты оказались настолько шокирующими, что заокеанские коллеги поначалу отказывались верить цифрам и сочли прогнозы просто пропагандой.
Однако после проверки расчетов на оборудовании в США стало ясно, что советский ученый был прав. Расхождений практически не обнаружилось. И это потрясло мировое научное сообщество.
Две части апокалипсиса
Из результатов работ Александрова следовало, что в случае атомной войны все человечество ждет практически конец света. Физик обстоятельно доказал, что даже треть ядерных арсеналов запустит необратимые процессы. Планету охватят огненные смерчи, которые погребут под собой и асфальт, и пластик, и людей. Все существующее в мире превратится в 200 миллионов тонн месива и сажи.
Но и это была только первая часть апокалипсиса. После того, как стихнут смерчи, сажа начнет подниматься в стратосферу и в итоге накроет всю Землю, погружая территории от Каира до Осло во мглу, которая продержится не меньше месяца. Наступит резкое похолодание на 50 градусов: морозы придут даже в Саудовскую Аравию. Там, где сейчас тропики, будут ледяные пустыни.
Вслед за необратимыми климатическими изменениями начнет гибнуть все, что еще осталось в живых. Растения и животные вымрут. Люди, сумевшие чудом спастись после ударов, погибнут от голода и холода.
«Биосфера Земли изменится так сильно, что это исключит возможность жизни человека», — к такому заключению пришел Александров.
Осенью 83-го советский физик представил свои пугающие расчеты на конференции в Вашингтоне. Прослушав его выступление, американские коллеги признавались, что еще никогда им не было так страшно.
Угроза Соединенным Штатам
После научного триумфа Александров стал невероятно востребован на конференциях по всему миру. Он выступал на разных языках и посещал множество стран. Именно на фоне его предупреждений СССР и США пришли к необходимости заключить договоры об ограничении ядерного оружия.
Фигура Александрова приобретала все больше влияния, в том числе и в военном мире. И, конечно, находились недовольные этим фактом.
Кроме того, через некоторое время благодаря дружбе советского физика с американским ученом Майклом Маккракеном Владимир получил доступ к суперкомпьютерам закрытой Ливерморской лаборатории, где вели разработки ядерного оружия.
В спецслужбах понимали, что Александров видит и знает очень многое, в том числе он мог выявить уязвимости американских систем, а значит, теоретически представлял угрозу Соединенным Штатам.
Исчезновение Владимира Александрова
В марте 1985 года ученые приехал в испанский город Кордова на очередное выступление. Свою последнюю лекцию о последствиях ядерной войны он провел 31 марта. Как утверждали потом окружающие, в советском физике были заметны некие перемены: исчез свойственный ему юмор, выражение лица было задумчивым.
На следующий день, 1 апреля, Александров собирался вылететь в Москву, однако этого так и не произошло. Накануне он вышел из отеля, чтобы прогуляться, и бесследно исчез. В гостиничном номере остались лежать все его вещи и деньги. Год спустя полиция Испании заявила, что пределы страны ученый не покидал.
Исчезновение физика обсуждали во всем мире, в том числе в американских СМИ.
Тайна его исчезновения усугубляется подозрениями некоторых западных ученых, что сценарий ядерной зимы был предложен Москвой, чтобы дать антиядерному движению в США и Европе новые средства в борьбе с наращиванием Америкой военной мощи.
Time
Спустя время французский физик Жан-Пьер Пети, который был лично знаком с Александровым, выпустил книгу, в которой заявил, что его советский коллега погиб в результате заказного убийства. Доказательств этому не появилось до сих пор.