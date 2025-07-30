В США приступили к сборке первого военного микрореактора

В Соединенных Штатах начали производство активной зоны реактора в 1,5 мегаватта электрической мощности. Об этом объявила компания ВWXT .

Работы запустили в рамках проекта «Пеле». Ожидается, что энергетический запуск военного микрореактора состоится в 2028 году.

Одной из его ключевых особенностей станет использование уранового топлива, обогащенного по урану-235 почти до 20%. Такое топливо можно получить, искусственно обедняя оружейный уран из старого американского ядерного оружия.

Также в «Пеле» вместо паровой турбины будет использоваться газовая, которую разрабатывает Rolls-Royce.

Ранее стало известно, что в Подольске изготовили первый реактор для атомного ледокола «Россия». Он получил название в честь русского богатыря Ильи Муромца.